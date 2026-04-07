Verhuurders Brabant intimideren huurders: toiletpot verwijderd als nieuwe pesterij

Verhuurders Jan Vissers en Emre Ayaz in Brabant intimideren hun huurders met onacceptabele praktijken, waaronder de verwijdering van een toiletpot. De huurders, vaak van buitenlandse afkomst, worden onder druk gezet om te vertrekken. Ondanks bekende praktijken is handhaving lastig.

Verhuurders Jan Vissers en Emre Ayaz, die samen 51 panden en kamers in Brabant verhuren, intimideren systematisch hun huurders. Deze huurders, vaak van buitenlandse afkomst en minder bekend met hun rechten, worden geconfronteerd met een reeks aan pesterijen en ongeoorloofde praktijken. Ondanks dat de praktijken bekend zijn bij politie, gemeente en lokale huurteams, blijkt het lastig om de heren aan te pakken.

Een recent voorbeeld is de verwijdering van een toiletpot in een woning aan de Bachlaan in Tilburg-Noord, wat een nieuw dieptepunt vormt in een reeks van intimidatie. De verwijdering werd begeleid door een loodgieter, die op instructie van Ayaz handelde. De loodgieter, in telefonisch contact met Ayaz, kreeg de opdracht om de toiletpot te verwijderen onder het mom van een lekkage, met als doel om het voor de huurders onleefbaar te maken. Dit is slechts het meest recente geval in een patroon van intimidatie, waarbij huurders op verschillende manieren worden onder druk gezet om te vertrekken, om vervolgens de panden tegen hogere huurprijzen te kunnen verhuren.\Eerder werden de huurders al geconfronteerd met afgesloten elektriciteit en water, uitgeschakelde wifi en ongewenste bezoeken van onbekende personen die foto's kwamen maken. Drie van de vijf oorspronkelijke huurders zijn inmiddels vertrokken als gevolg van deze intimidatiepraktijken. De overgebleven bewoners, waaronder Beata en Javi, ervaren de verwijdering van de toiletpot als een nieuwe poging om hen te verjagen. Hoewel de politie ter plaatse probeerde te bemiddelen, kon de verwijdering niet worden voorkomen. Het weghalen van de toiletpot past in een lange reeks van misstanden door Ayaz, die veel van zijn panden verhuurt namens Jan Vissers. Vissers, via zijn stichtingen CAF Zaltbommel en CAF Hedel, is de eigenaar van het vastgoed, terwijl Ayaz de verhuur verzorgt. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal panden in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda, vaak verkamerd om een maximaal rendement te behalen. Ook Vissers heeft andere bezittingen zoals bedrijfsgebouwen en onroerend goed in andere plaatsen. De huurders, vaak met een migratie achtergrond zoals Beata en Javi, zijn kwetsbaar en kennen hun rechten onvoldoende. Beata en Javi, die al jaren in de woning verblijven, hebben een sociaal huurcontract dat Vissers niet kan omzeilen. Vissers heeft al geprobeerd de huur te verhogen en de bewoners het huis uit te zetten, maar dit is door de aard van het huurcontract niet mogelijk.\Huurrechtadvocaat Carlo Welten, die de huurders bijstaat, bevestigt de intimidatiepraktijken. Hij heeft eerder moeten ingrijpen om de afsluiting van water en stroom te voorkomen. Bij de Huurcommissie zijn de afgelopen vier jaar al 21 zaken tegen de verhuurders aangespannen, waarvan er achttien door de huurders zijn gewonnen. De verhuurders weigerden regelmatig om afrekeningen van servicekosten te tonen. De gemeente Tilburg heeft in het verleden een 'stopgesprek' gevoerd en een bestuurlijke boete opgelegd vanwege overtreding van de Wet goed verhuurderschap. De politie in Tilburg is herhaaldelijk bij het huis aan de Bachlaan geweest, maar er is geen sprake van daadkrachtige actie. De bewoners voelen zich in de steek gelaten. De toiletpot is na twaalf dagen nog steeds niet teruggeplaatst, en de situatie is inmiddels verslechterd, met vuilniszakken en urine in de gemeenschappelijke badkamer. De huurders voelen zich behandeld als 'dieren' en wachten op een volgende intimidatieactie. Het gebrek aan adequate handhaving en de onverschilligheid van de autoriteiten versterken het gevoel van machteloosheid bij de huurders





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frans Bauer kan 'nog steeds niet bevatten' dat hij opa is: 'Dankbaar en blij'Frans Bauer (52) kan nog steeds niet bevatten dat hij opa is geworden. Dat deelt de zanger in een bericht op Instagram. Zijn zoon Jan (24) en schoondochter Danique werden afgelopen week ouders van baby Jan.

Read more »

Peter Bosz tekent bij: Trainer blijft tot 2028 bij PSVPeter Bosz verlengt zijn contract bij PSV met twee jaar, tot de zomer van 2028, en blikt terug op zijn beslissing na het behalen van de derde landstitel. Hij vertelt over zijn afwegingen, dagelijkse routine en de passie die hem drijft, inclusief zijn fysieke inspanningen. De huldiging van PSV is live te volgen bij Omroep Brabant.

Read more »

PSV kroont zich tot vroegste kampioen ooit: Vissers prijst 'kampioen van de overmacht'PSV heeft de Eredivisie titel veiliggesteld en is daarmee de vroegste kampioen ooit geworden. Journalist Willem Vissers reageert op de prestatie en benadrukt de dominantie van PSV, maar wijst ook op de defensieve kwetsbaarheid van de ploeg. Maarten Wijffels bespreekt mogelijke transferplannen.

Read more »

Marga van Praag en Beau Schneider in Oorlog is ErfelijkMarga van Praag, Beau Schneider en Gerrit Jan Wolffensperger gaan in het programma Oorlog is Erfelijk in gesprek met journalist Natascha van Weezel over hun ervaringen met oorlog. Dat doen ze om aandacht te vragen voor kinderen die nu opgroeien in oorlogssituaties.

Read more »