Verhuurders Brabant intimideren huurders met onwettige praktijken

Verhuurders Jan Vissers en Emre Ayaz in Brabant intimideren hun huurders met onder meer het verwijderen van een toiletpot en andere onwettige praktijken. Vooral huurders met buitenlandse afkomst zijn de dupe. Ondanks meldingen bij politie en gemeente lijkt het moeilijk om de verhuurders aan te pakken.

Verhuurders Jan Vissers en Emre Ayaz, die samen eigenaar zijn van 51 panden en kamers in Brabant , worden beschuldigd van het intimideren van hun huurders. Deze huurders zijn vaak afkomstig uit het buitenland en zijn minder goed op de hoogte van hun rechten. Hun praktijken zijn bekend bij de politie, gemeente en lokale huurteams, maar het blijkt moeilijk om de heren aan te pakken, zo blijkt uit recent onderzoek.

In een specifiek geval, in een woning aan de Bachlaan in Tilburg-Noord, werd een loodgieter door Ayaz geïnstrueerd om een toiletpot te verwijderen, ogenschijnlijk om het de huurders zo lastig mogelijk te maken. De loodgieter werd via een camera geregistreerd terwijl hij de instructies ontving, en het verwijderen van de toiletpot was slechts een van de vele intimidatiemethoden die werden gebruikt.\De bewoners van het huis, Beata en Javi, hadden al eerder te maken gehad met andere vormen van intimidatie, zoals brieven waarin werd gedreigd met het afsluiten van elektriciteit en water, en het uitzetten van de wifi. Onbekende personen betraden regelmatig de woning om 'foto's te maken'. Deze acties hadden als doel om de huurders te verdrijven, zodat de verhuurders de panden opnieuw konden verhuren tegen een hogere huurprijs. De politie was aanwezig bij de verwijdering van de toiletpot, maar kon niet voorkomen dat deze werd meegenomen. De toiletpot is tot op heden niet teruggeplaatst. De gemeenschappelijke badkamer verkeert in een erbarmelijke staat, met vuilniszakken en urine op de vloer. De huurders voelen zich behandeld als dieren. De intimidatie van Ayaz richtte zich specifiek op het bemoeilijken van het verblijf van de huurders, met de bedoeling hen te dwingen te vertrekken zodat de woning tegen een hogere prijs opnieuw verhuurd kon worden. Dit is onderdeel van een patroon van misstanden door Ayaz. Jan Vissers, via zijn stichtingen CAF Zaltbommel en CAF Hedel, is de belangrijkste eigenaar van de panden, terwijl Ayaz ze namens hem verhuurt. Het duo is verantwoordelijk voor tientallen panden in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda, veelal verkamerd voor een optimaal rendement.\Beata en Javi, beiden van buitenlandse afkomst, wonen al jaren in de woning en hebben een sociaal huurcontract dat geldig blijft, ook na de overname door Vissers. Vissers probeerde de huur te verhogen op basis van een verbeterd energielabel, maar dit werd door het contract geblokkeerd. Huurrechtadvocaat Carlo Welten heeft de bewoners bijgestaan en weet dat er regelmatig problemen waren, met pogingen tot afsluiting van nutsvoorzieningen. De Huurcommissie heeft in de afgelopen vier jaar 21 zaken tegen de verhuurders behandeld, waarvan 18 werden verloren. De gemeente Tilburg heeft een ‘stopgesprek’ gevoerd en er is een bestuurlijke boete opgelegd vanwege overtreding van de Wet goed verhuurderschap. De politie en gemeente lijken elkaar de verantwoordelijkheid toe te schuiven, waardoor de huurders zich in de steek gelaten voelen. De toiletpot is nog steeds niet teruggeplaatst, en de intimidatie gaat door, wat de huurders het gevoel geeft dat ze als dieren worden behandeld. De frustratie van de huurders is groot, en ze voelen zich machteloos tegenover de praktijken van de verhuurders





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »