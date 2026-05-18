Verhit debat over aanstelling Joey Kooij bij duel Heerenveen-Ajax

Mike Verweij en Valentijn Driessen botsen over de keuze voor scheidsrechter Joey Kooij tijdens de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax, waarbij ook de weersomstandigheden een rol speelden.

In de nasleep van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax is er een stevige discussie ontstaan over de aanstelling van scheidsrechter Joey Kooij . Mike Verweij uitte in een recente podcast zijn onbegrip over het feit dat de KNVB Kooij op deze specifieke wedstrijd had gezet.

Volgens Verweij was dit een tactische blunder van de scheidsrechtersbaas, aangezien de situatie rondom de arbiter inherent problematisch is. De kern van het probleem is de familieband tussen Kooij en Frank de Boer, waarbij Kooij de schoonzoon is van de voormalige Ajax-trainer. Volgens Verweij plaatst dit de scheidsrechter in een onmogelijke positie waarin hij het eigenlijk nooit goed kan doen, ongeacht de beslissingen die hij op het veld neemt.

Als hij een penalty voor Ajax zou toe kennen, zou men direct wijzen naar zijn familierelaties en spreken van bevoordeling. Wanneer hij diezelfde penalty juist weigert, zoals in dit geval gebeurde, ontstaat er een andere vorm van kritiek of de schijn van overcompensatie om juist niet partijdig over te komen. Verweij stelt dan ook dat de aanstelling van de 34-jarige arbiter simpelweg oliedom was, omdat de schijn tegen hem staat, ongeacht de feitelijke juistheid van zijn beslissingen.

Deze visie wordt echter fel bestreden door Valentijn Driessen, die het volstrekt oneens is met de lezing van zijn collega. Driessen stelt dat Mike Verweij in een parallelle wereld leeft, omdat hij in zijn eigen omgeving en professionele kring absoluut niets heeft gehoord over eventuele bezwaren tegen de aanstelling van Kooij. Wanneer Verweij aanvoert dat Driessen wellicht niet actief genoeg is op sociale media om de publieke opinie te peilen, wuift Driessen dit argument resoluut van zich af.

Hij benadrukt dat hij de echte wereld als graadmeter gebruikt en zijn oordeel baseert op de feitelijke prestaties op het veld in plaats van op digitale discussies. Voor Driessen staat Joey Kooij volledig boven de partijen en is de familiale link met Frank de Boer irrelevant voor de uitvoering van zijn werk, mede omdat Kooij geen enkele officiële functie bekleedt bij de club uit Amsterdam.

Volgens Driessen is de integriteit van de scheidsrechter onomstreden en is het onterecht om hem af te rekenen op zaken die buiten het spel om gaan. Naast de discussie over de aanstelling was er tijdens de wedstrijd zelf veel te doen over de weersomstandigheden en de besluitvorming van de arbitrage. Het veld in Heerenveen veranderde door hevige regenval in een ware waterbak, wat leidde tot een wedstrijd waarin het voetbaltechnische aspect volledig ondergesneeuwd raakte.

Ajax-coach García uitte na afloop zijn grote frustratie over het feit dat de scheidsrechter weigerde het spel tijdelijk stil te leggen, ondanks de onspeelbare omstandigheden. García vond het een gebrek aan respect naar de fans toe, aangezien zij geen kwalitatief voetbal meer konden zien door het water op het veld. Bovendien baalde de coach van de beslissing om geen penalty toe te kennen aan Ajax.

Hij probeerde de situatie tijdens de wedstrijd aan te kaarten bij de vierde official, maar kreeg daar geen bevredigend antwoord op. Om helderheid te verschaffen over het verloop van de wedstrijd en de beslissing om door te spelen, heeft Mike Verweij namens De Telegraaf navraag gedaan bij de KNVB. De voetbalbond bevestigde dat de uiteindelijke beslissing om een wedstrijd tijdelijk te onderbreken of zelfs voortijdig te staken volledig binnen de bevoegdheid van de scheidsrechter valt.

Hoewel de KNVB erkent dat de weersomstandigheden extreem waren en de arbiter theoretisch de mogelijkheid had om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen, heeft Joey Kooij er bewust voor gekozen om de wedstrijd gewoon te laten uitspelen. Hiermee wordt bevestigd dat de regie volledig bij de man in het midden lag, wat de discussie over zijn autoriteit en de gemaakte keuzes op het veld alleen maar verder heeft aangewakkerd in de sportmedia





