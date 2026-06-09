Een schilderij dat in 2020 door Italië werd geëxporteerd als een 19e-eeuws werk, blijkt na restauratie uit 1350 te komen. De waarde steeg van 38.000 naar mogelijk 580.000 euro, maar het kunstwerk is verloren voor Italië omdat de exportvergunning te laat werd aangevochten. Dit leidt tot discussie over erfgoedbescherming.

Een schilderij dat oorspronkelijk werd gedateerd op 1850, is na restauratie ontmaskerd als een werk uit 1350. Het kunstwerk, gemaakt door een anonieme meester uit de Italiaanse regio Emilia-Romagna, werd in 2020 door het Italiaanse ministerie van Cultuur geëxporteerd naar Zwitserland nadat het was beoordeeld als van 'weinig belang'.

De exportvergunning werd afgegeven op basis van een inscriptie op de achterkant die leek te verwijzen naar Alfonso Martorelli Fiori uit Bologna en het jaartal 1850. Pas na een grondige restauratie ontdekten experts dat de acht in het jaartal eigenlijk een drie was, waardoor de werkelijke datum 1350 bleek te zijn. Het schilderij wordt nu toegeschreven aan de Meester van 1302, een anonieme kunstenaar die actief was in de late middeleeuwen. De waarde van het schilderij is daardoor enorm gestegen.

Waar het aanvankelijk werd getaxeerd op ongeveer 38.000 euro, schat veilinghuis Christie's de actuele waarde tussen de 300.000 en 580.000 euro. Deze herwaardering leidde tot een juridische strijd tussen Italië en het bedrijf dat het schilderij in Zwitserland bezit. Italië probeerde via de Raad van State de exportvergunning in te trekken, maar de rechter oordeelde dat de termijn van twaalf maanden voor het intrekken van een certificaat al lang verstreken was.

Het verzoek kwam pas in 2023, terwijl de vergunning in 2020 was afgegeven. Daardoor blijft het schilderij in het buitenland, tot groot ongenoegen van de Italiaanse overheid en cultuurhistorici. De zaak heeft in Italië een brede discussie op gang gebracht over het vermogen van de bevoegde instanties om kunstwerken correct te beoordelen voordat ze het land verlaten.

Parlementslid Vincenza Aloisio van de oppositie uitte felle kritiek: 'We zijn niet alleen een kunstwerk van onschatbare waarde kwijtgeraakt, maar we zijn ook getuige geweest van een inefficiënte en chaotische aanpak door de verantwoordelijke autoriteiten.

' De kwestie benadrukt het belang van zorgvuldige inspectie en het gebruik van moderne technieken zoals radiografisch onderzoek en dendrochronologie om de ouderdom van kunstwerken vast te stellen. Italië, met zijn rijke culturele erfgoed, staat nu voor de uitdaging om zijn exportregels te herzien om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De zaak heeft ook internationale aandacht gekregen en roept vragen op over de ethiek van kunstexport en de verantwoordelijkheid van staten om hun erfgoed te beschermen.

Ondertussen blijft het schilderij in Zwitserland, als een stille getuige van een kostbare vergissing





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Schilderij Dateringsfout Italië Kunstexport Meister Van 1302

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Demi Vollering grijpt zege in Giro d'Italia Women weg van voormalig ploegleidster Van der BreggenDemi Vollering heeft op de slotdag van de Giro d'Italia Women de eindzege voor de neus van haar voormalig ploegleidster Anna van der Breggen weggekaapt. Met een krachtige inspanning op de laatste klim van de negende etappe wist ze haar landgenote te lossen en een achterstand van bijna een minuut goed te maken. Na de winst in de Vuelta Femenina (2024 en 2025) en de Tour de France Femmes (2023) heeft Vollering met de winst in de Ronde van Italië nu alle grote rondes op haar naam staan. Van der Breggen begon met een voorsprong van 49 seconden op Vollering en met 1.20 minuut op Antonia Niedermaier aan de 145 kilometer lange bergetappe van Saluzzo naar Saluzzo. Het lastigste gedeelte leek op voorhand al vrij vroeg in de etappe te liggen, een beklimming van de Montoso, een berg van de eerste categorie. Hoewel Van der Breggen vrijdag nog hard onderuit was gegaan, stond de renster van SD Worx-Protime zondag vol vertrouwen aan de start. "Of ik beter ben dan ooit? Ja, dat denk ik wel. Mijn terugkeer was al geslaagd. Dit is mijn tweede jaar, ik vind het gewoon weer fantastisch om te doen. Om weer terug te zijn op dit niveau is een extra stap. Ik wist van tevoren niet of ik dat zou halen. Daarom is deze Giro bijzonder mooi." Op de Montoso kwamen de beste klimmers van deze Giro meteen naar voren. De ploeg van Vollering, FDJ, begon flink tempo te maken en dat zorgde ervoor dat Van der Breggen, Vollering, Niedermaier, Elisa Longo Borghini en Niamh Fisher-Black samen kwamen te zitten. Vollering probeerde op die klim ook meteen Van der Breggen onder druk te zetten en te lossen, maar de kopvrouw van de Franse ploeg kwam niet meteen weg bij de leidster in het algemeen klassement. Maar niet alleen Vollering wilde Van der Breggen uitdagen. Dat deed de Duitse Niedermaier ook. Zij besloot op de tweede klim van de dag, de Colletta di Paesana er met Longo Borghini en Fisher-Black vandoor te gaan en pakte een ruime voorsprong op Van der Breggen

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