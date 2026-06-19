Verenigde Staten zeker van volgende ronde op WK

De Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het WK na een overwinning op Australië.

De Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het WK na een overwinning op Australië . De VS boekte vrijdag zonder de geblesseerde sterspeler Christian Pulisic een relatief eenvoudige zege op Australië met 2-0.

Beide goals vielen al voor rust. Australië verraste tijdens het eerste groepsduit nog met een knappe overwinning op Turkije. In die wedstrijd zakte het land ver in om op de counter toe te kunnen slaan. Tegen de VS zat dat er niet in, want het thuisland kwam al vroeg op voorsprong.

Spits Folarin Balogun brak in de elfde minuut door op links, leverde een voorzet af en zag de bal via Cameron Burgess in het Australische doel verdwijnen. In het vervolg van de eerste helft waren de VS de bovenliggende partij. Australië kwam moeizaam van de eigen helft af en had minder dan veertig procent balbezit. Vlak voor de pauze viel de 2-0: een schot van PSV'er Sergino Dest werd gekraakt en in het doelgebied kon verdediger Alexander Freeman simpel binnenkoppen.

Australië dacht aan buitenspel, maar daar bleek geen sprake van. Balogun hielp een levensgrote kans om zeep en liet zo na om de wedstrijd definitief te beslissen. Ricardo Pepi stond in de basis bij Team USA, maar kon niet overtuigen en werd in de tweede helft gewisseld. Feyenoord Jordan Bos maakte de negentig minuten vol namens de verliezende ploeg.

Door de overwinning zijn de Verenigde Staten nu - na de eerdere 4-1 zege op Paraguay - zeker van de volgende ronde. Turkije en Paraguay, beide nog zonder punten, komen in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie





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