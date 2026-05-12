The Wall Street Journal reports on alleged Emirati air strikes on Iran, revealing the involvement of a third party in the conflict; Israel and US deny involvement in the strikes on Lavan Island.

Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten opzettelijk luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de gevechten tussen Israël en de Verenigde Staten.

Deze groep gelooft dat deze aanvallen zijn uitgevoerd op een beschuldiging 'aanvankelijk' geleden van een anonieme bron. De Emiraten reageren niet op dit bericht. Als het klopt, is nu bekend dat een derde land betrokken is bij aanvallen op Iran naast Israëli's en Amerikanen. Enkele concrete aanvallen zijn beschreven in detail, maar de Emiraten worden verantwoordelijk gehouden voor een aanval op een Iraanse raffinaderij op Lavan-eiland in de Perzische Golf.

Toen meldde Iran dat de raffinaderij was geraakt door vijandelijk vuur. Er volgden daarop aanvallen op de Emiraten en Koeweit met raketten en drones. Israël en de Verenigde Staten ontkennen dat zij zijn betrokken geweest bij het bestoken van Lavan-eiland. De aanval veroorzaakte een grote brand en zette de raffinaderij tijdelijk grotendeels uit het oogpunt van de energievoorziening.

Dit gebeurde in een periode waarin Trump verschillende malen meldde dat Iran hem ernaar toe mogelijk een bestand had. De Verenigde Staten hebben tot dato gereageerd op mogelijke actieve betrokkenheid van de Emiraten in de oorlog





Impact of US-Israel attack on Iran on ordinary IraniansTwo months after the US and Israel launched an attack on Iran, the effects of the war and the blockade of the Strait of Hormuz are being felt in the wallets of ordinary Iranians. They report that the prices of basic products are skyrocketing. The food prices are rising the fastest, with prices of items like meat, oil, rice, and even mobile phones and electrical appliances becoming extremely expensive. People are living in a state of survival.

