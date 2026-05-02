Verenigd Koninkrijk kiest voor streng antirookbeleid: voorbeeld voor Nederland?

Het Verenigd Koninkrijk introduceert een generatieverbod op tabak, wat de discussie over een soortgelijk beleid in Nederland aanwakkert. Kan Nederland de ambitie om een rookvrije generatie te creëren nog waarmaken, en waar ligt de grens tussen bescherming en individuele vrijheid?

Koning Charles zal naar verwachting binnenkort zijn handtekening onder de nieuwe wet zetten, waarmee het Verenigd Koninkrijk een streng antirookbeleid zal invoeren. Dit beleid, dat in essentie een 'generatieverbod' op tabak inhoudt, roept de vraag op of Nederland een soortgelijk voorbeeld zou moeten volgen.

De ambitie om een 'rookvrije generatie' te creëren lijkt in Nederland voorlopig onbereikbaar. Reacties op straat zijn verdeeld: sommigen zien de voordelen van het beschermen van de jeugd tegen de schadelijke effecten van roken, terwijl anderen pleiten voor individuele vrijheid en twijfelen aan de handhaafbaarheid van een dergelijk verbod. De Nederlandse overheid stelde in 2018 als doel om in 2040 maximaal 5 procent van de volwassenen en 0 procent van de jongeren nog te laten roken.

Echter, acht jaar later blijkt dit doel onhaalbaar, mede door de toenemende populariteit van e-sigaretten (vapen). Onderzoek toont aan dat veel jongeren die beginnen met vapen uiteindelijk overstappen op traditionele sigaretten. Dit heeft geleid tot een groeiende roep om strengere regelgeving vanuit de samenleving, die benadrukt dat de overheid de plicht heeft om burgers, en in het bijzonder jongeren, te beschermen tegen de verslavende en schadelijke effecten van roken en vapen.

De discussie draait om de balans tussen bescherming en betutteling, een thema dat ook in het Verenigd Koninkrijk intensief is besproken. Tegenstanders van een verkoopverbod stellen dat volwassenen zelf het recht moeten hebben om te beslissen of ze willen roken. Volgens Erik Buskens, hoogleraar volksgezondheidsbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het argument van 'eigen keuze' problematisch omdat roken een zeer verslavend middel is.

Hij benadrukt dat volwassenen die roken vaak verslaafd zijn geraakt en dat het niet puur om vrijheid gaat. Longarts Wanda de Kanter waarschuwt dat de tabaksindustrie actief probeert jongeren aan het roken te krijgen, onder meer via vapen, en dat jongeren in interne documenten van de industrie zelfs worden aangeduid als 'vervangende rokers' om de winstgevendheid te waarborgen. Het Trimbos-instituut onderzoekt momenteel het Britse beleid om te bepalen welke lessen er voor Nederland getrokken kunnen worden.

In de Nederlandse politiek is er echter nog geen meerderheid voor een verkoopverbod, waarbij VVD en PVV het 'eigen keuze'-standpunt verdedigen en mogelijk ook de belangen van de tabaksindustrie meewegen. Andere partijen, zoals PRO, pleiten voor het verminderen van het aantal verkooppunten van tabak om roken minder toegankelijk te maken





