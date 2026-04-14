Verdachte in Drents Museumroof ontkent betrokkenheid: 'Ik wist van niets'

Bernhard Z. bekent zijn rol in de kunstroof in het Drents Museum, maar ontkent directe betrokkenheid bij de inbraak zelf. Hij stelt dat hij slechts logistieke hulp verleende. Twee medeverdachten sloten een deal met het OM.

Bernhard Z. , een 35-jarige man uit Heerhugowaard, ontkent formeel elke betrokkenheid bij de daadwerkelijke inbraak in het Drents Museum . De verdachte, die vandaag voor de rechter stond in Assen , beweert dat zijn rol beperkt bleef tot het faciliteren van logistieke aspecten, zoals het regelen van een auto en het aanschaffen van bepaalde goederen.

Z. betoogt dat hij geen weet had van de ware intenties achter deze acties en dat hij er niet van op de hoogte was dat deze zouden worden gebruikt voor een kunstroof. De inbraak, die plaatsvond in de vroege ochtend van 25 januari vorig jaar, resulteerde in de diefstal van waardevol Roemeens goud, waaronder de prestigieuze 2500 jaar oude helm van Cotofenesti.

Hoewel er sprake is van een belangrijke vondst, zijn twee van de drie gestolen armbanden inmiddels teruggevonden. De situatie, zo stelt Z., is oneerlijk en hij voelt zich ten onrechte beschuldigd van directe betrokkenheid bij de roof.





Nieuwe aflevering Praot Drents Met Mij met René EdensIn de nieuwste aflevering van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij praot Renate Snoeijing met René Edens over zien leven, van kattenkwaad tot brandweerman en tenielspeuler.

Opnieuw onschuldige als verdachte in beeld bij Opsporing VerzochtDe makers van het tv-programma en de politie zeggen de vergissing zeer te betreuren en hebben hun excuses aangeboden.

Celstraffen in kunstroofzaken: rechter buigt zich over Drents MuseumDe rechter behandelt deze week de kunstroof in het Drents Museum. Het nieuws vergelijkt de zaak met eerdere uitspraken over kunstroven, waaronder diefstal van Warhol-zeefdrukken, een monstrans uit Gouda en schilderijen uit het Singer Museum.

Rechtszaak Drents Museum: Verdachten gestolen Roemeens goud voor de rechterDe rechtbank in Assen behandelt de spraakmakende zaak over de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Drie verdachten staan terecht, terwijl de details van de deal met twee anderen en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten worden besproken. De zaak roept vragen op over de diefstal van de gouden helm en de nasleep van de kunstroof.

OM sluit deal met verdachten kunstroof Assen: strafvermindering in ruil voor teruggave buitHet Openbaar Ministerie heeft procesafspraken gemaakt met twee verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen. De gestolen Roemeense kunst, waaronder de gouden helm van Cotofenesti, is grotendeels terug. De strafeis blijft geheim. De derde verdachte weigert mee te werken.

Verdachte kunstroof weigert deal en betwist rol: ‘Situatie is oneerlijk’De 35-jarige Bernhard Z. uit Heerhugowaard ontkent dat hij aanwezig was bij de geruchtmakende inbraak in het Drents Museum.

