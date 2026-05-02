Verborgen Kelder onder Station Vught onthult Heldenhaftig Verhaal van Stationschef

Een verborgen kelder onder station Vught, gebruikt door stationschef Willem Jooren om mensen te redden van deportatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, is tijdelijk opengesteld voor publiek. Het verhaal van deze stille held bleef decennialang verborgen.

Een onthullend verhaal over moed en stil verzet kwam zaterdag in Vught aan het licht, toen een verborgen kelder onder het station werd opengesteld voor publiek.

Deze kelder, decennialang onbekend bij het grote publiek, diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilplaats voor mensen die op transport stonden naar de Duitse concentratiekampen. De initiatiefnemer van deze levensreddende operatie was Willem Jooren, de stationschef van Vught. De belangstelling was enorm, met een lange rij geïnteresseerden die allen de kans wilden grijpen om deze historische plek te bezoeken en meer te leren over de heldendaden die hier plaatsvonden.

Willem Jooren gebruikte de kelder van het station als een geheime uitvalsbasis om mensen te beschermen en hen te helpen ontsnappen aan de deportatie. De kelder was bereikbaar via een discreet luik in het station en bood een tijdelijke veilige haven voor degenen die op het punt stonden te worden weggevoerd.

Na een verblijf in de kelder, waar ze vaak van kleding werden voorzien om hun uiterlijk te veranderen, konden de vluchtelingen via een andere trap aan de andere kant van het station naar Boxtel ontsnappen. Daar werden ze opgevangen door leden van het verzet, die hen verder hielpen om onder te duiken en te overleven.

Het exacte aantal mensen dat Willem Jooren heeft gered, is niet bekend, maar zijn acties hebben ongetwijfeld vele levens gered van een zekere dood in de concentratiekampen. Willem Jooren woonde met zijn gezin boven het station tijdens de oorlog. Met de opening van Kamp Vught in de winter van 1943 veranderde het station van Vught in een cruciaal knooppunt voor de transporten van gevangenen naar kampen zoals Sachsenhausen en Ravensbrück.

De dagelijkse realiteit van transporten vol met wanhoop en angst vormde een constante dreiging, maar Willem Jooren bleef onvermoeibaar zijn werk doen, in het geheim mensen helpen en hun kansen op overleving vergroten. Na de oorlog bleef Willem Jooren trouw aan zijn werkplek en bleef hij tot zijn pensioen op het station van Vught werken. Zijn moed en toewijding werden postuum erkend in 1984, toen hij het Verzetsherdenkingskruis werd toegekend.

In 2022 werd de Willem Joorenstraat in Vught onthuld, een blijvende herinnering aan zijn heldendaden. De kleindochter van Willem Jooren, Marian Coppens, benadrukt dat haar opa een bescheiden man was en nooit zelf over zijn daden sprak.

'We wisten eigenlijk niks van dit verhaal van opa, omdat hij een stille zwijgzame man was', vertelt ze. De familie heeft speciaal voor deze gelegenheid archieven onderzocht en gesprekken gevoerd met mensen die herinneringen hadden aan de oorlogstijd. Historicus Henk Smeets geeft een gedetailleerde uitleg over de werkwijze van Willem Jooren in de kelder.

'In het station was een luik waardoor de mensen hier in de schuilkelder konden komen. Hier zaten ze dan tot het donder werd en kregen ze andere kleren. Via een trap aan de andere kant van het station konden ze dan naar Boxtel vluchten waar ze door verzetsmensen werden opgevangen', aldus Smeets. Marian Coppens relativeert de term 'held'.

Ze vindt dat er veel Vughtenaren waren die tijdens de oorlog goed werk hebben verricht en dat haar opa, door zijn functie als stationschef, in staat was mensen te helpen, soms met gevaar voor eigen leven. De stationskelder zal ook op 4 mei, de dag van dodenherdenking, toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarna wordt het terrein rond het station afgesloten in verband met de werkzaamheden aan het verdiepen van het spoor.

Het monumentale stationsgebouw, inclusief de kelder, zal 13 meter naar voren worden geschoven om plaats te maken voor het verdiepte spoor, waardoor deze belangrijke historische plek behouden blijft voor toekomstige generaties





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tweede Wereldoorlog Vught Verzet Stationschef Kelder Deportatie Kamp Vught Willem Jooren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

41-jarige Vlissinger ontkent drugshandel: 'Ik vond de spullen onder een auto'Bij inval in woning van 41-jarige Vlissinger werden wapens en drugs gevonden. De officier eist 24 maanden cel.

Read more »

Utrechtse binnenstad weer bereikbaar met OV, pro-Palestina demonstranten richting stationBij een pro-Palestina demonstratie in Utrecht zijn een 'paar kleine opstootjes' geweest tussen demonstranten en omstanders, zegt een politiewoordvoerder.

Read more »

Verborgen brief van Jeffrey Epstein onthuld na jarenEen mogelijk zelfmoordbriefje van Jeffrey Epstein is jarenlang geheim gehouden door een rechtbank in New York. De New York Times heeft de vrijgave van het briefje aangevraagd, dat geschreven zou zijn na een eerdere zelfmoordpoging in 2019. Epstein werd verdacht van grootschalige meisjeshandel en had connecties met invloedrijke personen.

Read more »

Kandidaat-wethouder van Wakker Emmen trekt zich terug na rijden onder invloedRené van der Weide, kandidaat-wethouder voor Wakker Emmen, heeft zijn kandidatuur teruggetrokken nadat hij betrapt werd op rijden onder invloed. Hij veroorzaakte een eenzijdig ongeval en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Wakker Emmen zoekt nu een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap.

Read more »

Brandweer Brabant onder druk door gelijktijdige branden: 'We komen aan onze grenzen'De brandweer in Brabant stond donderdag onder grote druk door meerdere gelijktijdige branden. Brandweerman Paul van Dooren vertelt over de uitdagingen en de cruciale rol van vrijwilligers in het bestrijden van de branden.

Read more »

Bestuurder aangehouden na reeks overtredingen en diefstal aanhanger bij IJzeren ManEen bestuurder is zaterdagochtend aangehouden bij de IJzeren Man in Vught nadat hij werd betrapt op rijden met een ongeldig rijbewijs, drugsgebruik, een vals kenteken en een gestolen aanhanger. In de auto werden ook illegale drugs gevonden.

Read more »