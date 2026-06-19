Verbale ruzie tussen trainers en Saliba's impact na overwinning Canada

Na een overtollige winst ontstaat er verwarring tussen trainers Marsch en Lopetegui, terwijl Nathan Saliba met een snelle goal.setOnmiddellijk draagt de jonge Anderlecht-speler die in aan zijn teamgenoot. Canada en Zwitserland zijn bijna zeker door voor de knock-outfase.

Zoals gebruikelijk zochten de trainers van beide ploegen elkaar na de wedstrijd op om de hand te schudden. Maar waar zo'n onderonsje doorgaans kort en vriendelijk is, ontstond er tussen Marsch en Lopetegui een verbale ruzie.

Niet veel later sloeg de spanning over op de spelers, wat leidde tot een opstootje. Tijdens zijn persconferentie wees Marsch met de beschuldigende vinger naar 'vreemd gedrag' van de Qatarese bank, maar hij voegde toe dat hij daar geen tijd aan zou willen besteden. Lopetegui evenmin; hij weigerde het onderwerp verder te bespreken en verwees naar Jesse.

Iemand die wel van zich liet horen was Mark Carney, de minister-president van Canada, die na de overwinning van zijn land een speech hield in de Canadese kleedkamer. Ook Nathan Saliba kreeg na het duel het woord. De jonge middenvelder van Anderlecht kwam als vervanger van Koné het veld op, scoorde zeven minuten na zijn entree en wijdde de goal aan zijn ongelukkige teamgenoot.

Saliba vertelde aan Canadese media hoe hij onder die druk toch impact kon maken: 'Ik moest het gewoon doen. Het is alsof je een baby in de oceaan gooit en hij zelf moet leren zwemmen. Zo was het een beetje. Zoiets is nooit makkelijk.

' Van Zwitserland op Bosnië en Herzegovina. Canada en de Zwitsers, die in de laatste speelronde tegen elkaar spelen, hebben nu de beste papieren om zich te plaatsen voor de knock-outfase





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Voetbal Canada Zwitserland Nathan Saliba Marsch Lopetegui Opstootje Knock-Outfase

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