Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde zit opnieuw met een probleem bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Woensdagmorgen werd bekend dat het aanmeldcentrum zo vol is, dat het COA niet alle nieuwe asielzoekers die zich bij het complex melden, kan opvangen. Dat betekent dat mensen buiten moeten blijven.

Velema: 'Triest dat de rest van Nederland zo bang is om asielopvang te realiseren'‘Er lagen afspraken over dat we dit niet meer zouden meemaken, maar Den Haag maakt het niet waar.

’ Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde zit opnieuw met een probleem bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Woensdagmorgen werd bekend dat het aanmeldcentrum zo vol is, dat het COA niet alle nieuwe asielzoekers die zich bij het complex melden, kan opvangen. Dat betekent dat mensen buiten moeten blijven. Velema: ‘Normaal gesproken meld je je bij de IND en daarna heb je recht op opvang door het COA.

Maar die geeft aan dat niet meer te kunnen regelen. Er wordt nog wel gekeken naar mensen met een zekere kwetsbaarheid, maar de rest moet buiten blijven. ’Die mensen staan nu op openbaar terrein en dat betekent dat de gemeente Westerwolde verantwoordelijk voor hen is.

‘Dat klopt’, bevestigt Velema. ‘We kijken nog wel wat we kunnen doen. Dat zal dan koffie en ander drinken zijn. Het Rode Kruis is inmiddels gevraagd daarin te voorzien.

’In 2022 zei politiek Den Haag: ‘Nooit meer tentjes voor een aanmeldcentrum in een welvarend land als Nederland. ’ Dit is dan ook buitengewoon frusterend, aldus Velema.

‘We zitten inmiddels in het vijfde jaar van de crisis in de asielopvang. Na zoveel ministers en kabinetten is het probleem in de asielopvang nog steeds niet opgelost. Met nu weer een nieuw, of nee, een oud bericht en we gaan kijken wat ons dat gaat brengen. ’Ondanks alles oogt Velema rustig.

‘Na vijf jaar het je het een en ander meegemaakt’, zegt hij. ‘Maar het is natuurlijk wel een trieste constatering. Ook dat de rest van Nederland zo bang is om asielopvang te realiseren. We moeten ons voorbereiden op weer een ingewikkelde periode. Maar er is één voordeel: in Westerwolde doen we dat samen.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asielopvang Aanmeldcentrum IND COA Den Haag Westerwolde Ter Apel Opvang Buitenblijven Kwaad Politiek Den Haag Tentjes Welvarend Land Nederland Crisis Asielopvang Problemen Opgelost Voorbereiden Ingewikkelde Periode Samenwerken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lisa Loeb: 'Nederland is geen paradijs voor vrouwen, het is juist het probleem'Lisa Loeb deelt in een interview met VROUW haar mening over emancipatie en moederschap. Ze benadrukt dat Nederland niet vooroploopt als het gaat om vrouwenrechten en dat er veel meerExpectedatie nodig is.

Read more »

WK-selectie Kaapverdië bekend: zes in Nederland geboren spelers, Rotterdammer ontbreektDe Kaapverdische voetbalbond (FCF) heeft de selectie van het WK bekend gemaakt. Maar liefst zes in Nederland geboren spelers mogen zich opmaken voor het mondiale eindtoernooi. Sparta-middenvelder Ayoni Santos ontbreekt op de lijst.

Read more »

Jordy de Wijs keert terug naar NederlandRKC Waalwijk heeft Jordy de Wijs terug naar Nederland gehaald. De 31-jarige centrale verdediger maakt transfervrij de overstap van Fortuna Düsseldorf naar Brabant. De Wijs heeft een contract getekend tot medio 2028.

Read more »

Nederlandse NS-boa's voeren voor het eerst een proef met wapstok - weer en VerantwoordingsdagNS-boa's voeren vandaag een proef met een wapenstok bij verschillende stations in Nederland, er staat ook Verantwoordingsdag in Den Haag en er wordt een onderwatermicrofoon geplaatst in de Waddenzee.

Read more »