Veldwerkers helpen dak- en thuislozen in de hitte

Veldwerkers zoals Abdullah gaan de straat op om kwetsbare groepen te helpen in de hitte. Ze brengen water en zonnebrandcrème om hen te ondersteunen.

Het is heet in de stad, dat merken we allemaal. Voor kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen , kan deze hitte een groot risico zijn. En dus gaan veldwerkers zoals Abdullah de straat op met water en zonnebrandcrème, met de hoop deze groep een beetje te helpen.

Het wordt vandaag een rondje door de binnenstad en dat is met een reden. Dit is een van de heetste plekken in de stad, vertelt Abdullah el Bacha, veldwerker bij zorgorganisatie perMens. In zijn ene hand een boodschappentas met waterflesjes en ijs, in de ander een tas vol kleine flesjes zonnebrandcrème. U bent wel een beetje warm gekleed hé, lacht hij naar een man die op een bankje zit.

Met ook een serieuze boodschap: Het is hartstikke heet. Let je wel een beetje op? De man lacht vriendelijk en pakt een flesje water. We lopen verder, het Damrak op.

Om de zoveel meter spreekt Abdullah samen met zijn collega iemand aan die ze kennen van de straat. De tas met flesjes water wordt steeds leger. Vaak zijn het mensen die middelen gebruiken, drugs of alcohol. En ze beseffen niet allemaal dat het ervoor zorgt dat je lichaamsthermometer niet goed werkt.

De aanpak is deel van de zomerhitteregeling die vorig is ingevoerd. Als het meerdere dagen op rij erg warm is, gaat er een protocol in werking. Vandaag is de eerste dag van dit jaar dat de regeling geldt. En dus gaan de teams de stad in en blijven inloophuizen langer open voor een beetje verkoeling.

Vandaag loopt verantwoordelijk wethouder Zita Pels (Opvang) ook even mee. Ze is opvolger van Rutger Groot Wassink, onder wie de regeling vorig jaar inging. Het is goed om te kijken of we mensen die hier op straat zijn in deze hitte, zeker op de bloedhete stenen, naar binnen kunnen krijgen. De dak- en thuislozen die we op straat spreken zeggen niet veel moeite te hebben met de felle zon.

Het is makkelijk voor mij, ik kom uit een warm land, zegt een van hen. Maar je moet ook geloven dat het makkelijk is. Een ander verklaart dat de vele waterpunten in de stad nuttig zijn. En ik kan ontbijten bij de inloophuizen.

Een verklaarbaar sentiment, zegt Abdullah. Ze zijn er een beetje aan gewend. En ook heel creatief, ze weten ermee om te gaan. Maar wij zijn er om ze te ondersteunen. De ene redt het wel, de ander helaas niet





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