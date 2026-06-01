Veiligheidsregio's roepen op om luchtalarm niet af te schaffen

Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als er geen goed alternatief komt voor het luchtalarm. Ze roepen op om het luchtalarm niet af te schaffen, zolang er geen volwaardig en bewezen alternatief is.

Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als er geen goed alternatief komt voor het luchtalarm. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam namens de veiligheidsregio's Zuid-Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Zuid-Holland-Zuid heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin wordt gesteld dat het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem , in de volksmond het luchtalarm, moet vanaf 1 januari 2028 verdwijnen.

De luchtalarmen die de eerste maandag om 12:00 uur afgaan, zullen dan niet meer jollen. Ook bij groot gevaar, zoals overstromingen of een brand met giftige stoffen zullen de sirenes dan niet meer afgaan. Het systeem is verouderd, klinkt het, en niet iedereen wordt ermee bereikt. Maar onder andere veiligheidsregio Zuid-Limburg is het daar niet mee eens.

De overgang naar NL-alerts zou niet iedereen bereiken. Eerder liet de veiligheidsregio al aan L1 weten dat vooral de snelheid van alarmeren daar zorgen baart: Als er een calamiteit is, wil je dat meteen de luchtalarmpalen in werking treden, en niet dat er gewacht moet worden op een NL-Alert. Een luchtalarmpaal is nog altijd een sneller communicatiemiddel. Er zijn minder handelingen nodig om die in werking te zetten, dan bij een NL-Alert.

Met de brief aan de Tweede Kamer roepen de veiligheidsregio's op om het luchtalarm niet af te schaffen, zolang er geen volwaardig en bewezen alternatief is. Ze willen dat er structureel geld wordt vrijgemaakt voor een landelijk alarmeringssysteem





