Veilig autorijden voor senioren: opfriscursussen en zelfreflectie

In Nederland is een kwart van de rijbewijsbezitters 65 jaar of ouder. Voor veel senioren is de auto essentieel voor zelfstandigheid, vooral voor kleine dagelijkse ritten. Om veiligheid te waarborgen, worden er speciale opfriscursussen gegeven waar verkeersregels en praktische tips aan bod komen. Deelnames benadrukken het belang van het volgen van de huidige regels en van eerlijke zelfkritiek over eigen rijvaardigheden.

In Nederland is één op de vier rijbewijsbezitters 65 jaar of ouder. Voor veel senioren is de auto veel meer dan een vervoermiddel; het is essentieel voor zelfstandigheid en deelname aan het sociale leven.

Toch merken veel ouderen dat autorijden met het ouder worden uitdagender wordt. Mieke Schouten, seniorencoach bij Omroep MAX, benadrukt dat vooral kleine ritjes, zoals naar de bakker of een vriendin, van groot belang zijn. De auto staat voor vrijheid, maar veiligheid blijft cruciaal. Om dat te waarborgen, organiseert Veilig Verkeer Nederland opfriscursussen voor senioren.

Trainer Erwin Veenboer vertelt dat tijdens deze cursussen verkeersregels worden opgefrist en dat er praktische ritjes worden gemaakt. Het doel is niet om het rijbewijs af te nemen, maar om mensen langer veilig mobiel te houden. Er wordt aandacht besteed aan actuele verkeerssituaties, zoals de juiste manier van indiceren op een rotonde, of verwarring over voorrang en parkeren. Veenboer merkt dat automobilisten met veel ervaring soms vanuit gewoonte handelen, terwijl regels zijn veranderd.

Hij pleit voor strikte aanhang van de afgesproken regels, ook al lijkt het vriendelijk om bijvoorbeeld altijd voetgangers voorrang te geven, wat tot onduidelijkheid en gevaar kan leiden. Een deelnemer, die anoniem bleef, vertelde dat ze na het overlijden van haar man stoorde met het rijden op de snelweg vanwege zenuwachtigheid. Toch is de auto voor haar onmisbaar voor haar werk als marktkoopvrouw, waar zware goederen vervoerd moeten worden.

Zij benadrukt het belang van eerlijke zelfreflectie: moet je je afvragen of je te onzeker bent of nog voldoende overzicht heeft. Volgens Veenboer kunnen ervaring en routine sommige fysieke beperkingen compenseren, maar er komt een moment waarop rijen lastiger wordt. De uitdaging is om mensen zo lang mogelijk veilig mobiel te houden, met kennis, praktische tips en soms met advies om drukke situaties zoals snelwegen te vermijden.

De uitzending van Omroep MAX is te horen van maandag t/m donderdag van 14.00 tot 16:00 uur op NPO Radio 1, gepresenteerd door Jurgen van den Berg





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Senioren Autorijden Veiligheid Opfriscursus Verkeersregels

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