Veghel eert overleden muziekliefhebber tijdens Record Store Day: Een dag vol emotie en vinyl

Platenzaak Wil'm in Veghel transformeerde Record Store Day tot 'Remco Store Day' ter ere van de recent overleden muziekliefhebber Remco. Een emotioneel optreden van Mercy John en topdrukte in de winkel kenmerkten de dag, die zowel de liefde voor vinyl als sterke gemeenschapsbanden vierde.

Zaterdagochtend, al om half zes, stonden de eerste muziekfans voor de deur van platenzaak Wil'm in Veghel . De speciale dag, Record Store Day , trok veel belangstellenden die uitkeken naar exclusieve releases. Vooral de single Elisabeth Taylor van Taylor Swift en het nieuwe album van Bruno Mars waren populair.

De zaak kende een topdrukte, maar de dag draaide voornamelijk om een man die er fysiek niet meer was: Remco.

Eigenaar Willem Arts, zichtbaar geëmotioneerd, hield het niet droog toen Mercy John het nummer van Danny Vera inzette buiten de platenzaak. Enkele tientallen fans verzamelden zich op straat om te luisteren naar een mini-concert van de Veghelse singer-songwriter. John, die het nummer in 2019 samen met Vera schreef, koos dit optreden als een passende herdenking. 'John speelde dit nummer hier voor het eerst, nog voordat het was uitgebracht', deelde Arts met zijn publiek. 'We kunnen Remco niet mooier herdenken dan op deze manier.'

Remco overleed onverwacht in februari in zijn slaap, op slechts 53-jarige leeftijd. Om hem te eren, doopte Arts, de oprichter van de winkel, Record Store Day dit jaar om tot Remco Store Day. In de winkel hangt zijn foto en is er een speciale selectie met platen uit Remco's eigen collectie, compleet met een sticker met zijn beeltenis.

Mercy John, de artiestennaam van John Verhoeven, twijfelde geen moment toen hem gevraagd werd om op te treden. 'Het is heel bijzonder om op deze manier mijn vriend, muziekliefhebber en dorpsgenoot Remco te herdenken', aldus John. Hij koos ervoor om dit jaar exclusief in Veghel op te treden. 'Vandaag wil ik hier zijn en genieten. Ik woon hier tweehonderd meter vandaan.'

De drukte in de platenzaak was enorm. Om elf uur 's ochtends was al de helft van de 1200 ingekochte releases verkocht. Van de 150 exemplaren van de single van Taylor Swift lagen er nog maar een paar op de toonbank. Arts merkte op dat de coronapandemie paradoxaal genoeg positieve effecten heeft gehad op de verkoop. 'Corona heeft ons veel goed gedaan', verklaarde hij. 'Mensen konden niet meer op stap en maakten het thuis gezellig.'

Na zijn optreden en het signeren van platen, nam Mercy John ook nog een kijkje in de winkel. 'Ik ben al heel lang op zoek naar een plaat van Tom Petty and the Heartbreakers genaamd 'Wildflowers', die is nogal zeldzaam, dus ik ga zo meteen even zoeken of hij er misschien tussen zit.'

De dag stond in het teken van muziek, herinneringen en de onverbrekelijke band tussen artiesten, fans en hun lokale gemeenschap. De aanloop naar Remco Store Day toonde aan hoe muziek mensen verbindt en troost biedt, zelfs in tijden van verlies.

De aanwezigheid van Mercy John en de bijzondere invulling van Record Store Day als Remco Store Day maakten deze editie onvergetelijk. Het was een dag waarop de liefde voor vinyl, de kracht van muziek en de warmte van gemeenschapszin samenkomen.

De sfeer in de winkel was er een van zowel feestelijke drukte als ingetogen eerbetoon, een delicate balans die door de aanwezigen werd gewaardeerd.

De initiatieven van Willem Arts, zoals het dopen van de dag tot Remco Store Day en het creëren van een speciale plek voor Remco's platen, onderstrepen de diepe waardering voor zijn vriend. Het is een mooi gebaar dat de herinnering aan Remco levend houdt en tegelijkertijd de muzikale passie die hij deelde, viert. De respons van de fans en de deelname van artiesten zoals Mercy John tonen aan dat dit soort persoonlijke en betekenisvolle evenementen resoneren.

De populariteit van specifieke releases, zoals die van Taylor Swift en Bruno Mars, illustreert de huidige trends in de muziekindustrie, terwijl de zoektocht van Mercy John naar een zeldzame Tom Petty plaat laat zien dat de jacht op unieke vinylschatten nog steeds een cruciaal onderdeel is van de Record Store Day ervaring.

Het succes van de dag bevestigt ook de veerkracht van de platenzaak als culturele ontmoetingsplek. Ondanks de opkomst van digitale muziek, blijft de fysieke winkel een belangrijke rol spelen in het leven van muziekliefhebbers, als plek voor ontdekking, gemeenschap en persoonlijke connectie. De aandacht die de media besteedde aan dit evenement in Veghel, benadrukt de impact die lokale initiatieven kunnen hebben en hoe ze bijdragen aan de bredere cultuur van muziekbeleving.

De emotionele impact van de dag, met het optreden van Mercy John en de eerbetonen aan Remco, zal ongetwijfeld nog lang nagalmen bij de aanwezigen. Het is een krachtige herinnering aan de manier waarop muziek niet alleen entertainment is, maar ook een medium voor rouw, viering en verbinding





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Middelbare scholieren maken kennis met de technieksector tijdens Girl's Day: 'Het is cool dat meiden dat ook kunnen doen'Voor de derde keer werd er in Emmen de Girls' Day georganiseerd om meiden enthousiast te maken om meer te weten te komen van de technieksector. Een mannenbolwerk, maar daar moet verandering in komen.

Read more »

Meiden tussen de elektromotoren tijdens Girls' Day 2026: 'Het is voor meisjes belangrijk dat er rolmodellen zijn'Voor de derde keer werd er in Emmen de Girls' Day georganiseerd om meiden enthousiast te maken om meer te weten te komen van de technieksector. Een mannenbolwerk, maar daar moet verandering in komen.

Read more »

Mathieus comeback, Raas' record, 'Kamikaze Debby': 60 jaar Amstel Gold Race bracht veel mooisDe mooiste en opmerkelijkste van de Amstel Gold Race, de Nederlandse wielerklassieker die 60 jaar bestaat.

Read more »

Optreden Wendy van Hout afgezegd wegens negatieve publiciteit rond Peter GillisRealityster Wendy van Hout is gefrustreerd en verdrietig omdat haar optreden bij een dinnershow in Veghel is gecanceld. De reden die hiervoor is opgegeven, is de negatieve publiciteit rondom de rechtszaken van haar partner Peter Gillis.

Read more »