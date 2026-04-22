Veerpont Schoonhoven weer in gebruik na pechweek

Na een week van technische problemen is één van de twee veerponten bij Schoonhoven weer in gebruik. Reizigers moeten voorlopig rekening houden met langere wachttijden tijdens de spits.

De veerpontverbinding tussen Schoonhoven en Groot-Ammers is gedeeltelijk hersteld na een turbulente week vol technische problemen. Eén van de twee ponten, de Stad Schoonhoven , is succesvol gerepareerd en weer in gebruik genomen, waardoor de overtocht voor voetgangers en automobilisten weer mogelijk is.

De heropening komt op een gunstig moment, aangezien de schoolvakanties binnenkort beginnen en de drukte op de pont toeneemt. Echter, reizigers moeten rekening houden met mogelijke vertragingen, aangezien er voorlopig tijdens de spitsuren slechts één pont beschikbaar is. De Zilverstad, de tweede pont die onderdeel uitmaakt van de veerverbinding, is nog buiten gebruik en wacht op reparatie van beschadigde onderdelen. De problemen begonnen afgelopen maandag toen de Zilverstad uitviel door schade aan de thrusters.

Deze thrusters, die functioneren als een soort onderwaterstofzuigers, raakten beschadigd door het uitzonderlijk lage waterpeil in de Lek. Zonder functionerende thrusters is de pont niet in staat om veilig te manoeuvreren en de overtocht te voltooien. Vervolgens, op dinsdag, kampte ook de Stad Schoonhoven met problemen. Deze pont wordt buiten gebruik in de jachthaven geparkeerd om onnodige slijtage en schade te voorkomen.

Bij het vertrek uit de haven raakten echter ook de thrusters van de Stad Schoonhoven beschadigd, doordat ze stenen aanzogen door het lage waterpeil. De thrusters raakten verstopt, waardoor ze niet meer optimaal functioneerden. Dit leidde tot een volledige stilstand van de veerverbinding, waardoor reizigers gedwongen waren om lange omwegen te maken om aan de overkant van de Lek te komen. De situatie veroorzaakte aanzienlijke overlast voor de lokale bevolking en pendelaars.

Gelukkig kon de storing aan de Stad Schoonhoven relatief snel worden verholpen. Duikers werden ingezet om de thrusters te reinigen en vrij te maken van de opgezogen stenen. Na ongeveer 2,5 uur kon de pont weer in de vaart worden genomen, wat een opluchting was voor zowel de pontmedewerkers als de reizigers. De reparatie van de Zilverstad zal naar verwachting nog enkele dagen in beslag nemen.

Er moeten onderdelen worden besteld en gemonteerd voordat de pont weer veilig en betrouwbaar kan varen. In de tussentijd zal de Stad Schoonhoven de volledige last van de veerverbinding dragen. Dit betekent dat er tijdens de spitsuren, wanneer de vraag naar de pont het hoogst is, langere wachttijden kunnen ontstaan. De pontmedewerkers doen hun uiterste best om de overlast te minimaliseren en de dienstregeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Ze adviseren reizigers om indien mogelijk buiten de spitsuren te reizen of om rekening te houden met extra reistijd. De medewerkers benadrukken dat de veiligheid van de reizigers altijd voorop staat en dat ze geen risico's nemen met een pont die niet volledig operationeel is. De heropening van de veerpontverbinding is een positieve ontwikkeling voor de regio, maar reizigers wordt aangeraden om de actuele situatie te volgen en zich voor te bereiden op mogelijke vertragingen.

De pontmedewerkers zijn dankbaar voor het geduld en begrip van de reizigers tijdens deze periode van technische problemen en kijken ernaar uit om de dienstverlening zo snel mogelijk weer volledig te normaliseren. De komende periode zal worden gebruikt om de oorzaak van de problemen te onderzoeken en maatregelen te treffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Dit omvat mogelijk aanpassingen aan de ponten zelf, de procedures voor het parkeren en vertrekken van de ponten, en de monitoring van het waterpeil in de Lek





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van Feankleaster naar Driezum: de oude bar van discotheek de Ringo is weer in gebruik'Als je binnenkomt, dan denk je: dit is de oude Ringo. De sfeer is er meteen weer', zegt Rein Damstra.

Read more »

De cirkel is rond: 'Overal in de provincie nu flex-vervoer'Vanaf vandaag kun je ook in Zuid-Beveland en op Tholen reizen met de Flex. Flexibel vervoer waarbij reizigers via een app of telefonisch kunnen reserveren.

Read more »

Gratis parkeren afgeschaft bij treinstation langs snelwegHet is bij veel reizigers die een parkeerplek zoeken in de buurt van Schiphol bekend: bij station Sassenheim kun je gratis parkeren.

Read more »

Dubbele pech voor veerdienst Schoonhoven: beide ponten uit de vaartDoor technisch malheur en een lage waterstand liggen beide veerponten tussen Groot-Ammers en Schoonhoven stil, wat voor aanzienlijke verkeershinder in de regio zorgt.

Read more »

Reese Witherspoon reageert op felle kritiek na uitspraken over kunstmatige intelligentieNa ophef over een Instagramvideo waarin Reese Witherspoon het gebruik van AI promootte, geeft de actrice een uitgebreide toelichting op haar standpunten en de bijbehorende ethische zorgen.

Read more »