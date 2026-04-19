Veelzijdige Teze hoopt op WK-kans bij Oranje

AS Monaco-speler Brice Teze droomt van een plek in het Nederlands elftal voor het WK, mede dankzij zijn indrukwekkende prestaties op meerdere posities en zijn aanvallende bijdragen.

Brice Wembangomo Teze, de veelzijdige verdediger van AS Monaco, spreekt zijn hoop uit op een oproep voor het Nederlands elftal voor het aankomende WK. Met vier interlands achter zijn naam, heeft Teze zich dit seizoen ontpopt tot een sleutelspeler bij zijn club, waar hij succesvol wordt ingezet als rechtsback, centrale verdediger en op het middenveld.

Zijn recente prestaties, met name zijn cruciale assists in de overwinningen op Olympique Marseille en Olympique Lyon, benadrukken zijn waarde voor het team. Teze is zich bewust van de uitdagingen en de sterke concurrentie binnen het Oranje-kamp, maar gelooft sterk in zijn potentieel om een plek te bemachtigen. Hij benadrukt zijn veelzijdigheid als een belangrijk troefkaart voor het toernooi, waarbij hij aangaf dat hij zowel aan de rechterkant van de verdediging met aanvallende impulsen kan bijdragen, als op het middenveld met zijn spelintelligentie en passing. De concurrentie aan de rechterkant is inderdaad hevig, met namen als Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries en Jurriën Timber, wat zijn kansen klein lijkt te maken. Echter, Teze laat zich hierdoor niet ontmoedigen en hoopt dat bondscoach Ronald Koeman zijn groeiende rol en de diverse tactische mogelijkheden die hij biedt, zal erkennen en waarderen. De speler erkent dat het nationale team zijn absolute prioriteit is en dat hij er dagelijks naar streeft om zijn droom te realiseren. Zijn recente ontwikkeling en de mogelijkheid om op meerdere posities uit te blinken, geven hem de overtuiging dat hij een waardevolle toevoeging kan zijn aan de selectie voor een groot toernooi zoals het WK. De focus van Teze ligt duidelijk op het continu verbeteren van zijn spel en het bewijzen aan de technische staf van het Nederlands elftal dat hij een versterking kan zijn. Zijn aanvallende bijdragen vanaf de rechterflank, met nauwkeurige voorzetten en beslissende assists, hebben hem tot een gevreesde tegenstander gemaakt in de Ligue 1. Daarnaast toont hij op het middenveld een scherpe positionering en een goed spelinzicht, wat hem in staat stelt om het spel te dicteren en kansen te creëren voor zijn teamgenoten. Deze adaptiviteit is juist wat een succesvolle ploeg op een WK nodig heeft, waar tactische flexibiliteit en spelers die meerdere rollen kunnen vervullen van onschatbare waarde zijn. Het feit dat hij dit seizoen deze ontwikkeling heeft doorgemaakt bij AS Monaco, een club die bekend staat om zijn talentontwikkeling, onderstreept zijn potentieel. De oud-PSV'er heeft de stap naar Frankrijk succesvol gezet en bewijst daar wekelijks zijn klasse. Hij is zich terdege bewust van het niveau van de concurrentie, maar zijn optimisme en vastberadenheid zijn groot. Hij ziet het als een gezonde competitie binnen het team, die uiteindelijk de kwaliteit van het gehele elftal ten goede komt. Zijn hoop is gerechtvaardigd, gezien zijn recente prestaties en zijn bereidheid om zich aan te passen aan verschillende tactische schema's. De weg naar het WK is nog lang, maar Teze werkt er hard aan om zich in de kijker te spelen en het vertrouwen van de bondscoach te winnen. Zijn uitspraken tijdens het persmoment getuigen van een professionele houding en een sterke wil om het hoogst haalbare te bereiken in zijn carrière. De sportwereld is constant in beweging en de zoektocht naar talentvolle spelers die een team kunnen versterken, is onophoudelijk. Brice Teze lijkt aan alle voorwaarden te voldoen om een belangrijke speler te worden voor het Nederlands elftal. Zijn ontwikkeling bij AS Monaco, waar hij zich heeft ontpopt tot een betrouwbare kracht met een indrukwekkende reeks assists, is een duidelijk signaal. De mogelijkheid om op meerdere posities uit de voeten te kunnen, is een zeldzaam goed in het moderne voetbal en kan een tactische openbaring zijn voor elke bondscoach. De concurrentie met spelers als Frimpong, Dumfries en Timber is aanzienlijk, maar Teze's zelfvertrouwen en zijn focus op zijn eigen kwaliteiten, zoals het leveren van voorzetten en het bijdragen aan het spel op het middenveld, tonen aan dat hij bereid is om de strijd aan te gaan. Zijn glimlach tijdens het benoemen van de concurrentie suggereert een gezonde dosis zelfspot en een vechtlust die essentieel is op het hoogste niveau. Het is duidelijk dat Teze droomt van deelname aan het WK en dat hij er alles aan doet om die droom te verwezenlijken. Zijn woorden aan Ronald Koeman, waarin hij de bondscoach oproept om zijn veelzijdigheid te zien, zijn een directe oproep tot erkenning. De kans dat er een plekje voor hem is, voelt voor hem reëel en dat is een krachtige drijfveer. De ontwikkeling van spelers zoals Teze is een constante bron van hoop voor nationale ploegen, en zijn verhaal is een inspiratie voor andere spelers die strijden voor een plek in de WK-selectie. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor Teze om zijn vorm vast te houden en te blijven overtuigen, zowel bij zijn club als hopelijk ook op het internationale toneel in de aanloop naar het toernooi. Zijn bijdragen aan het spel, zijn technische vaardigheden en zijn tactische flexibiliteit maken hem tot een kandidaat die niet genegeerd kan worden





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brice Teze Nederlands Elftal WK AS Monaco Ronald Koeman

United States Latest News, United States Headlines

WK-tegenstander van Oranje voegt legende toe aan technische stafOranje-tegenstander Japan heeft Shunsuke Nakamura toegevoegd aan de staf voor het aankomende WK. De voormalig topvoetballer gaat de rol van assistent-trainer bekleden.

Read more »

Oranje blikt vooruit op opnieuw duel met Frankrijk: 'Meer van hetzelfde, maar dan beter'Een paar dagen na de verrassende zege op Frankrijk, treft het Nederlands vrouwenelftal het Franse sterrenensemble opnieuw in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjen Veurink ziet ruimte voor verbetering in balbezit en aanvalsspel, ondanks de goede momenten van de vorige wedstrijd. De jonge speelsters krijgen opnieuw hun kans door blessures bij enkele vaste krachten.

Read more »

Paar dagen na stunt treft Oranje Frankrijk weer: 'Goede spel nog langer volhouden'Een paar dagen na de verrassende 1-0 zege op Frankrijk in de WK-kwalificatie, speelt Oranje zaterdag weer tegen het Franse sterrenensemble.

Read more »

Read more »

Engeland lonkt voor 96-voudig Oranje-international: 'Gaat contract niet verlengen'Georginho Wijnaldum gaat zijn contract niet verlengen bij Al-Ettifaq. Dat meldt transferjournalist Ben Jacobs vrijdag. Eerder deze week werd al gemeld dat de 96-voudig Oranje-international zijn zinnen had gezet op een transfer naar de Premier League, iets dat nu een stapje dichterbij lijkt.

Read more »

Driessen baart zich grote zorgen over Oranje-sterkhouder: 'Race tegen de klok'Valentijn Driessen maakt zich grote zorgen over de blessure van Memphis Depay. De aanvaller liep deze week nieuwe kwetsuur op tijdens het herstel van zijn dijbeenblessure, vanwege een fout van een medewerker van Corinthians. Nu zijn terugkeer nóg later wordt, leven er zorgen over zijn status voor het WK.

Read more »