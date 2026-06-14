Vechtfeest in de tuin van het Witte Huis voor Trumps verjaardag

Donald Trump viert zijn tachtigste verjaardag met een groots UFC-gala op het terrein van het Witte Huis, wat past bij zijn bijna keizerlijke status volgens Amerika-deskundige Willem Post.

Donald Trump viert dit weekend zijn tachtigste verjaardag met een opvallend evenement: een groots UFC -vechtsportgala op het terrein van het Witte Huis . In plaats van een traditioneel verjaardagsfeestje wordt er een enorme arena gebouwd op het grasveld voor de presidentiële residentie, waar duizenden bezoekers getuige kunnen zijn van gevechten van UFC -vechters.

Volgens Amerika-deskundige Willem Post past dit evenement perfect bij de manier waarop Trump zichzelf ziet en presenteert. Het Witte Huis, dat oorspronkelijk eenvoud moest uitstralen en niet moest lijken op een Europees paleis, wordt nu gebruikt voor een commercieel spektakel dat past bij wat Post de 'bijna keizerlijke status' van Trump noemt. Trump is al jarenlang een groot liefhebber van de UFC, de Ultimate Fighting Championship, en verschijnt regelmatig bij wedstrijden.

Hoewel de sport tegenwoordig streng gereguleerd is, blijft het imago van harde confrontaties en machtsvertoon eraan kleven. Volgens Post past dat goed bij de politieke stijl van Trump, die vaak wordt gekenmerkt door dominantie en confronterende retoriek. Critici wijzen erop dat het evenement plaatsvindt op federaal terrein en vragen zich af of een dergelijk commercieel spektakel wel thuishoort op het terrein van het Witte Huis.

Daarbij speelt mee dat Trump financiële belangen heeft gehad in het bedrijf achter de UFC, wat vragen oproept over belangenverstrengeling. Volgens Post gaat het evenement over meer dan alleen een verjaardag; het laat ook zien hoe sterk de invloed van Trump inmiddels reikt binnen de Amerikaanse cultuur. Zo wijst hij op onderzoek waaruit blijkt dat de politieke stijl van Trump ook zichtbaar wordt in het dagelijks leven van zijn achterban.

Van grote pick-uptrucks en SUV's tot de populariteit van vechtsporten: volgens Post zijn het uitingen van een cultuur waarin dominantie en zichtbaarheid centraal staan. Tegelijkertijd ziet hij dat deze cultuur zich niet langer beperkt tot de harde kern van de Republikeinse Partij, maar ook onder jongeren groeit de populariteit van sporten als UFC. Hoewel Trump inmiddels tachtig wordt, verwacht Post niet dat zijn invloed snel zal verdwijnen.

Zelfs als Trump zelf het politieke toneel verlaat, blijft zijn stempel volgens hem zichtbaar.

'Trump is de aller-allerbeste populist in de moderne geschiedenis', zegt hij. Door zijn talent voor media, sociale netwerken en politieke communicatie heeft hij volgens Post een beweging op gang gebracht die niet zomaar verdwijnt. Toch denkt hij niet dat het trumpisme voor altijd dezelfde vorm zal houden, omdat geen enkele mogelijke opvolger over precies dezelfde kwaliteiten beschikt. Daardoor kan het Republikeinse kamp op termijn weer een andere koers gaan varen.

Naast het vechtsportgala kijkt Trump dit weekend waarschijnlijk ook naar de internationale politiek. Volgens Post wordt er achter de schermen nog altijd gewerkt aan een mogelijk akkoord met Iran. Mocht dat akkoord rond zijn tijdens Trumps verjaardagsweekend, dan zou dat volgens hem voor de president voelen als het perfecte cadeau. Helemaal omdat de viering samenvalt met de festiviteiten rond 250 jaar Verenigde Staten.

Het evenement is niet alleen een feest voor Trump, maar ook een moment waarop zijn aanhangers hun steun kunnen betuigen en de door hem geïnspireerde cultuur kunnen vieren. Het is een teken van hoe Trump erin geslaagd is om zijn persoonlijke stijl en voorkeuren te verweven met de symboliek van het hoogste ambt. Of het nu gaat om de keuze voor een vechtsportgala of de manier waarop hij het Witte Huis gebruikt, Trump blijft grenzen verleggen en de verwachtingen tarten.

Voor zijn supporters is het een bevestiging van zijn kracht en authenticiteit; voor critici een bewijs van zijn gebrek aan respect voor tradities en normen. Hoe dan ook, het weekend wordt een spectaculaire vertoning van machtsvertoon en persoonlijke viering, midden in het centrum van de Amerikaanse politiek





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