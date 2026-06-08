VAR-parodie met voetballegenden en Bassie & Adriaan in nieuwe video

Een nieuwe parodie op de VAR en de bijbehorende wachttijd brengt voetbaliconen samen met tv-personages uit het verleden. Bekende namen als Stam, Beugelsdijk en zanger Russo zitten in de clip, die speelt op de frustratie en humor van de moderne VAR-situaties.

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Veel plezier! De nieuwste editie van de populaire VAR-parodie is uitgebracht, een knipoog naar de vaak lange en frustrerende wachttijd bij een VAR-check. In de bijbehorende videoclip zijn rollen weggelegd voor bekende voetbalfiguren als Stam, Beugelsdijk, Polak, Boussaboun en Jeroen Heubach, evenals coach Eric Meijers en voormalig scheidsrechter Bas Nijhuis. Ook de acteur die Adriaan speelde in Bassie & Adriaan en zanger Russo nemen deel.

Beugelsdijk reageert enthousiast: Hoewel zingen niet mijn sterkste punt is, was het genieten om met Snickers en al die bekende koppen dit lied op te nemen. Hij erkent ook de frustratie over de VAR, die hij uit eigen ervaring kent. Eerlijk: maar goed dat er in mijn tijd geen VAR was. Dan had ik waarschijnlijk vaker eerder mogen douchen.

Aad van Toor, beter bekend als een deel van het duo Bassie & Adriaan, vertelt over de bijzondere samenwerking: Het is bijna niet te geloven dat het alweer veertig jaar geleden is dat mijn broer Bas en ik Hou je Rustig uitbrachten. Voor deze videoclip ben ik speciaal vanuit Spanje gekomen, en dat was het meer dan waard. Het was fantastisch om met zoveel bekende gezichten een videoclip te maken.

We zijn dan ook erg trots op deze nieuwe versie van Russo





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VAR Parodie Bassie & Adriaan Voetbal Russo

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