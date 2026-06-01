VAR krijgt meer bevoegdheden tijdens WK: overtredingen voordat corner of vrije trap wordt genomen

De internationale spelregelcommissie IFAB heeft de bevoegdheden van de VAR bekrachtigd. Dit betekent dat de VAR tijdens het WK mag ingrijpen als er voordat een corner of vrije trap wordt genomen een overtreding wordt waargenomen door de aanvallende partij.

De Premier League heeft een trend ontwikkeld waarbij spelers tegenstanders blokkeren en vasthouden om een scoringskans te creëren. Dit past bij het groeiende belang van topvoetbal.

Voormalig scheidsrechter Pierluigi Collina pleitte voor meer bevoegdheden voor de VAR en deze zijn nu bekrachtigd door de internationale spelregelcommissie IFAB. Collina gebruikte het doelpunt van Engeland in het oefenduel met Uruguay als voorbeeld. Hij beweerde dat de treffer van Ben White niet had mogen tellen omdat Adam Wharton een blok zette dat José María Giménez verhinderde om bij de bal te komen.

'We zijn ervan overtuigd dat deze goal niet had mogen tellen, dat is niet fair', zei Collina. 'Als er een overtreding wordt gemaakt voordat de bal in het spel is, zijn we ervan overtuigd dat niemand daar iets tegenin kan brengen. ' Het betekent dat de VAR tijdens het WK mag ingrijpen, als er voordat een corner of vrije trap wordt genomen een overtreding wordt waargenomen door de aanvallende partij.

Als dit invloed heeft op het wedstrijdverloop - bijvoorbeeld in het geval een doelpunt, het toekennen van een penalty of het uitdelen van een gele of rode kaart - kan de scheidsrechter naar het scherm worden geroepen. Als die de overtreding ook waarneemt, wordt de corner of vrije trap mogelijk opnieuw genomen. Tijdens het WK moet nog blijken hoe dit gaat uitpakken. Het uitgangspunt blijft dat de VAR alleen mag ingrijpen als er sprake is van een duidelijke fout.

