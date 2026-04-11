Van verzekeringen naar de spotlights: Zevenaarer Stefan de Baar droomt van werken bij Real Madrid

Stefan de Baar uit Zevenaar ruilde zijn baan bij een verzekeringsmaatschappij in voor een stage bij Real Madrid. Hij volgt zijn droom om in de sportwereld te werken, met als doel sportjournalist te worden. De Baar vertelt over zijn ervaringen, de opleiding en zijn ambities.

Stefan de Baar (24) uit Zevenaar ruilde zijn baan bij een verzekeringsmaatschappij in voor een stage op de media-afdeling van Real Madrid . Hij voelde zich niet gelukkig in de zakelijke wereld en besloot zijn droom achterna te gaan: werken in de sport. Na slechts twee maanden onder het systeemplafond van de Nederlandse verzekeraar te hebben gewerkt, besefte hij dat dit niet de plek was waar hij zijn passie kon vinden.

Hij nam het heft in eigen handen en begon met bellen en mailen, met als uiteindelijke doel de privéopleiding van voetbalgrootmacht Real Madrid. 'In Nederland kon ik geen geschikte opleiding vinden tot sportjournalist, terwijl het altijd mijn droom is geweest om in de sportwereld te werken,' aldus De Baar. Zijn vorige studie geschiedenis in Nijmegen vormde een solide basis, maar hij wilde specifiek de sportjournalistiek in. Tot zijn verbazing kreeg hij snel antwoord van de Escuela Universitaria Real Madrid. Er was een plek vrijgekomen door visumproblemen van een andere student. De Baar greep de kans met beide handen aan en pakte twee weken later zijn koffers om naar Madrid te vertrekken. 'Als je een kans krijgt in het leven, moet je hem grijpen,' was zijn motto. Zijn spaargeld ging op aan de dure opleiding, maar de ervaringen tot nu toe zijn het meer dan waard gebleken. Tijdens zijn opleiding, die gericht is op sportjournalistiek en communicatie, bezocht De Baar clubs als Juventus, Internazionale en de FIFA om inzicht te krijgen in de communicatiestructuren achter de schermen van deze grote organisaties.\Zijn stage bij Real Madrid is zeer gevarieerd. De Baar is voornamelijk bezig met videoproducties en maakt soms zijn opwachting in de eigen tv-show van Real Madrid TV. Tijdens wedstrijden, met name die tegen stadsgenoot Atlético, verzorgt hij live analyses van de tegenstander. De wedstrijden in het Bernabéu stadion, de thuisbasis van Real Madrid, zijn voor De Baar hoogtepunten. Hij heeft toegang tot de mixed zone, waar hij ziet hoe voetbalsterren worden geïnterviewd door de Spaanse media. Tijdens de wedstrijd tegen Valencia stond hij zelfs als fotograaf langs de lijn, waarbij hij de kans kreeg om sterren als Kylian Mbappé en Jude Bellingham te fotograferen. Deze momenten voelen voor De Baar als een 'once in a lifetime'-ervaring. Hij probeert zoveel mogelijk ervaring op te doen en besteedt vrijwel al zijn tijd aan zijn werk en opleiding. Naast zijn stage werkt hij ook aan een documentaire over de Noorse combinatie, de enige olympische discipline waar alleen mannen aan meedoen. Eind juli loopt zijn tijd in Madrid af, wanneer hij zijn opleiding en stage afrondt. Een terugkeer naar Zevenaar behoort niet tot de mogelijkheden. Zijn ambitie is duidelijk: werken op de communicatieafdeling van een grote voetbalclub. De ultieme jongensdroom is het verslaan van een WK voetbal.\De ervaringen die De Baar opdoet bij Real Madrid zijn van onschatbare waarde. Van het analyseren van wedstrijden tot het werken aan videoproducties en het fotograferen langs de lijn, hij krijgt een breed scala aan praktijkervaring. De intensieve omgeving van een topvoetbalclub biedt unieke leerkansen die hij optimaal benut. De toegang tot de mixed zone en de kans om de Spaanse media aan het werk te zien, geven hem een dieper inzicht in de wereld van sportjournalistiek en communicatie. De combinatie van de opleiding en de stage zorgt voor een praktische en theoretische basis die hem goed voorbereidt op zijn toekomstige carrière. De passie voor voetbal en de vastberadenheid om zijn dromen na te jagen, zijn duidelijk zichtbaar in zijn verhaal. Zijn reis van de saaie kantoorbaan naar de bruisende wereld van Real Madrid is inspirerend. De Baar laat zien dat het mogelijk is om een radicale carrièreswitch te maken en je hart te volgen. Zijn ambitie om de communicatieafdeling van een voetbalclub te versterken en ooit verslag te doen van een WK voetbal, is een duidelijke indicator van zijn toewijding en zijn potentieel om succesvol te zijn in de sportwereld. De fragmenten van zijn werk in het programma Real Madrid Pass geven een voorproefje van zijn talent en zijn groei in de sportjournalistiek





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Sportjournalistiek Stage Voetbal Communicatie

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »