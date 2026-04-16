Van Veen faalt in Rotterdam: geen winst, geen Littler revanche

Gian van Veen kon in de Premier League of Darts in Rotterdam niet imponeren en verloor zijn openingswedstrijd met 6-2 van Luke Humphries. Hierdoor verviel de hoop op een rematch met Luke Littler.

Gian van Veen heeft een teleurstellende avond beleefd tijdens de prestigieuze Premier League of Darts in het uitverkochte Ahoy in Rotterdam . De debutant uit Andel kwam in zijn openingspartij niet verder dan een 6-2 nederlaag tegen de Engelse topper Luke Humphries . Dit betekende tevens het einde van zijn hoop op een hernieuwde confrontatie met Luke Littler , de sensatie van het toernooi.

Voor Van Veen was dit zijn allereerste deelname aan de Premier League, en daarmee ook zijn debuut voor een muisstil en enthousiast publiek van maar liefst 10.000 dartfans. In een poging om zijn supporters te vermaken en het thuisvoordeel te benutten, had Van Veen speciaal een opvallend oranje shirt laten maken. Helaas bleek dit shirt niet de verwachte geluksbrenger te zijn.

Gedurende de gehele wedstrijd leek Van Veen constant te moeten werken aan zijn spel en kwam hij telkens net tekort om Luke Humphries onder druk te zetten.

De wedstrijd begon nochtans veelbelovend voor de Nederlander. Hij kwam sterk uit de startblokken en nam zelfs de leiding. De partij leek op een gelijkopgaande strijd uit te draaien, waarbij de legs over en weer gingen tot een stand van 2-2. Hierna leek Van Veen echter de grip op de wedstrijd te verliezen, mogelijk ten prooi aan de druk van het moment, terwijl Luke Humphries juist floreerde en zijn kalmte bewaarde.

Vanaf dat punt wist Van Veen geen enkele leg meer te winnen. Zijn gemiddelde eindigde op 93.36, en het publiek in Ahoy bleef verstoken van de sensatie van een 180-score door hun landgenoot. Humphries daarentegen, toonde zijn klasse met een gemiddelde boven de 100 en maakte effectief gebruik van de kleine foutjes die Van Veen maakte. De einduitslag van 2-6 maakte de teleurstelling compleet.

Naast de individuele nederlaag van Van Veen, betekende dit ook dat een potentiële rematch met Luke Littler, die veel aandacht kreeg na hun recente confrontatie, er niet in zat. Littler, de wereldkampioen, werd bij zijn entree in Ahoy, na een eerdere emotionele wedstrijd tegen Van Veen, onthaald met een fluitconcert en boegeroep, desondanks won hij zijn partij. Had Van Veen ook zijn wedstrijd gewonnen, dan hadden de twee elkaar getroffen in de halve finale van deze Premier League-avond.

De druk die op de jonge Nederlander lag om te presteren voor eigen publiek, gecombineerd met de enorme talenten van zijn tegenstanders, vormde een zware opgave in zijn Premier League-debuut





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gian Van Veen Premier League Of Darts Rotterdam Luke Humphries Luke Littler

United States Latest News, United States Headlines

Littler verwacht boegeroep in Rotterdam na opstootje met Van VeenWereldkampioen Luke Littler loopt het risico uitgefloten te worden tijdens de Premier League Darts in Rotterdam. Dit is het gevolg van een incident twee weken geleden in Manchester, waarbij hij te uitbundig reageerde op een misser van Gian van Veen. Van Veen en veel Nederlandse fans voelen zich geprovoceerd door Littler's gedrag, wat kan leiden tot een gespannen sfeer voor de 19-jarige Brit in Ahoy.

Darts leeft op van wrijving tussen Littler en Van Veen: 'Beetje rivaliteit hoort erbij'Rotterdam Ahoy is het decor van de elfde speelavond van de Premier League Darts. Met twee rivalen die elkaar het leven soms wat zuur maken: Luke Littler en Gian van Veen.

Rotterdam awaits fiery reception for Littler amidst growing Van Veen rivalryLuke Littler faces a potentially hostile crowd in Rotterdam following a controversial incident with Gian van Veen. The burgeoning rivalry, fueled by social media and fan sentiment, is analyzed by professionals, highlighting the role of drama and respect in modern darts.

Littler verwacht boegeroep in Rotterdam na incident met Van VeenWereldkampioen darts Luke Littler loopt grote kans om vanavond bij de Premier League in Rotterdam te worden uitgefloten. Dit komt door een opstootje met Gian van Veen twee weken geleden in Manchester, waarbij Littler een misser van Van Veen te uitbundig vierde. De Nederlandse fans zouden daardoor gevoeliger zijn voor de kant van Van Veen. Van Veen zelf verwacht een zware avond voor Littler en spreekt van een beginnende rivaliteit die hij persoonlijk niet zoekt.

Darts leeft op van ruzie: Littler en Van Veen staan op scherp in AhoyRotterdam Ahoy is het decor van de elfde speelavond van de Premier League Darts. Met twee rivalen die elkaar het leven soms wat zuur maken: Luke Littler en Gian van Veen.

Van Veen rekent op pittige avond voor Littler: ‘Fans kunnen wreed zijn’Voor Gian van Veen zal donderdagavond bijzonder worden. De 23-jarige darter uit Andel staat voor het eerst in de Premier League op het podium in Rotterdam Ahoy. De duizenden Nederlandse fans kijken vooral uit naar een mogelijke confrontatie met Luke Littler, met wie Van Veen twee weken geleden ruzie had.

