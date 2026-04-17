Van Schaik hoopt op bekerwinst: "Hoogtepunt van mijn carrière"

Algemeen directeur Wilco van Schaik van N.E.C. Nijmegen kijkt vol verwachting uit naar de bekerfinale tegen AZ. Hij beschouwt een overwinning als het absolute hoogtepunt van zijn loopbaan en hoopt dat de emotionele lading van de wedstrijd niet te zwaar zal zijn voor zijn spelers. De finale betekent voor hem en de club veel, mede door de aanwezigheid van zijn dierbaren.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van N.E.C. Nijmegen , hoopt vurig dat zijn club aanstaande zondag de KNVB Beker kan winnen. De finale tegen AZ wordt door Van Schaik beschouwd als het absolute hoogtepunt van zijn loopbaan. Hij verwacht dat de technische staf en de spelers van N.E.C. de druk van de finale goed zullen kunnen hanteren.

Van Schaik legt uit dat de club al lange tijd meedingt naar een hoge positie in de competitie, wat de spanning rond belangrijke wedstrijden heeft doen afnemen. Hoewel de recente wedstrijd tegen Feyenoord spannend was, was dit volgens hem anders dan voorheen. Hij benadrukt echter dat een bekerfinale toch een andere lading heeft, maar stelt dat de spelers wel meer gewend zijn aan topwedstrijden dan in voorgaande jaren.

De bestuurder erkent dat een bekerwinst na vijftien jaar bij de club een fantastische bekroning zou zijn. Hij geeft aan dat hij dit al aan zijn vrouw en kinderen heeft laten weten. Volgens Van Schaik is het behalen van een prijs iets wat hij nooit meer zal vergeten, in tegenstelling tot andere successen zoals de play-offs of Europees voetbal.

Met zichtbare emotie spreekt Van Schaik over de aanstaande finale. Hij hoopt dat hij zijn tranen zal kunnen bedwingen, zeker omdat zijn vrouw en kleinkinderen, die de hele week tekeningen hebben gemaakt, aanwezig zullen zijn. Zelfs zijn beste vrienden zullen erbij zijn. Van Schaik voelt dat alles wat hem lief is samenkomt in deze wedstrijd. Hij kan er nu al bijna van onder de indruk raken en weet zeker dat alle inwoners van Nijmegen dit succes enorm gunnen.

VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

N.E.C. Nijmegen KNVB Beker AZ Wilco Van Schaik Voetbalfinale

United States Latest News, United States Headlines

