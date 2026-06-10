Van PSV-afwijzing naar WK-debuut: Het verhaal van Livano Comenencia

De 22-jarige Livano Comenencia, eerder afgewezen door PSV, maakt nu deel uit van het WK-ploeg van Curaçao. Zijn weg leidde via Juventus' reserve naar Zwitserland en onder dog van Dick Advocaat naar het grootste toernooi ter wereld.

Tegenwoordig is de 22-jarige Livano Comenencia een gevestigd international van WK-debutant Curaçao , een relative verre不堪 van zijn bescheiden commenceert bij PSV . Een paar jaar geleden kwam hij nog tekort voor het eerste elftal van de Eindhovense club.

Toen de vleugelspeler klaarblijkelijk geen serieuze kans kreeg in Eindhoven, besloot hij te verkassen. Comenencia vertelt erover in een uitgebreid gesprek met Voetbal International. Comenencia doorliep een groot deel van de jeugdopleiding bij PSV: van zijn achtste tot zijn negentiende. Hij groeide daar op van een jong talent tot een veelbelovende speler die regelmatig meetrainde bij het eerste elftal en zelf toe was aan een stap naar het hoogste niveau.

Desondanks bleek de club niet bereid om hem die kans te geven. Ze zeiden gewoon: 'Nee, dat wilde ik niet nog een jaar. Ik wilde een volgende stap zetten en niet opnieuw een heel seizoen in de Keuken Kampioen Divisie spelen,' aldus Comenencia. In september 2023 koos hij voor een transfer naar Juventus.

Daar speelde hij twee seizoenen in het tweede elftal, de Primavera, waar hij verder ontwikkeling maakte onder een ander systeem en tegen andere tegenstanders. Ondanks de allure van een club als Juventus, was het een stap weg van het eerste elftalvoetbal. Inmiddels staat Comenencia onder contract bij het Zwitserse FC Zürich, een club die meerSpeeltijd en een centrale rol bood. Zijn doorbraak op internationaal niveau kwam toen Dick Advocaat hem selecteerde voor de nationale ploeg van Curaçao.

Zondag staat de eerste WK-wedstrijd op het programma voor zijn team, een historisch moment voor zowel het land als voor Comenencia persoonlijk. Zijn verhaal illustreert de moderne footballcarrière, waarin talenten vaak meerdere paden moeten bewandelen voordat ze hun plek vinden, en waar geduld en doorzettingsvermogen cruciaal zijn. Het is een verhaal van resilientie, van het niet opgeven wanneer de weg blockeert lijkt, en uiteindelijk toch het bereiken van een droom: optreden op het grootste toernooi ter wereld.

Zijn reis van de jeugdopleiding van PSV naar de Reserve van Juventus en vervolgens naar Zwitserland, gevolgd door een international call-up, toont aan dat er vaak meerdere routes naar het succes zijn, en dat een detour soms noodzakelijk is om uiteindelijk zijn ware potentieel te realiseren. De komst van Dick Advocaat, bekend om zijn scouting en zijn Internationale ervaring, bleek een cruciale factor.

Voor Curaçao, een klein eiland met een groeiende voetbaltraditie, betekent de deelname aan het WK een enorme prestatie. Comenencias ontwikkeling van een onbeholpen jeugdspeler tot een zelfverzekerde WK-deelnemer is een inspirerend voorbeeld voor jongeren die dromen van een carrière in het voetbal, ondanks de tegenslagen die onderweg kunnen komen. De komende wedstrijden zullen zijn groei en die van zijn team further testen, maar zijn aanwezigheid op het WK is al een overwinning op zich.

Zijn verhaal is meer dan alleen voetbal; het gaat over identiteit, over het vinden van je weg en het omarmen van kansen waar je niet op had gerekend. Het belooft een interessant toernooi te worden voor Curaçao en voor Comenencia, die nu eindelijk zijn kans op het hoogste niveau heeft gekregen





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