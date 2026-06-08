Van Persie weg bij Feyenoord: einde van een turbulente periode

Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord na een periode van vijftien maanden. Ondanks een goede start en de promotie van jeugdspelers, leidden interne strubbelingen en een daling in resultaten tot zijn vertrek. De club miste de Champions League-kwalificatie en zag Van Persie eerder dit seizoen steun verliezen onder de nieuwe leiding.

Robin van Persie is niet langer de trainer van Feyenoord . Amper een maand geleden verzekerde de clubicoon nog dat hij volgend seizoen de hoofdtrainer zou zijn, maar de nieuwe beleidsbepalers hebben een streep gezet door zijn periode in De Kuip.

Onder leiding van Dennis te Kloese genoot Van Persie onvoorwaardelijke steun, maar voor algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux was er geen plaats meer voor de eigenzinnige coach. Zo neemt Feyenoord na iets meer dan vijftien maanden afscheid van een grootheid in het internationale voetbal, die het als trainer van zijn club echter niet kon bolwerken. Hoe verliep de periode-Van Persie in Rotterdam? Toen Feyenoord Van Persie in februari vorig jaar aantrok, was er veel lof.

Collega's van de trainerscursus en oud-bondscoach Guus Hiddink prezen de durf van de club om een coach te benoemen die niet bang was zijn eigen koers te varen. Dat dwarsdenken had hij bij sc Heerenveen al laten zien, waar hij vasthield aan zijn filosofie ondanks een historische 9-0 nederlaag tegen AZ. Maar in Friesland knetterde het ook tussen de trainer en zijn spelers.

Doelman Andries Noppert gaf toe dat de overstap van Van Persie naar Feyenoord tussentijds plaatsvond, wat tot wrijving leidde. Datzelfde patroon herhaalde zich in Rotterdam: Van Persie had een moeizame relatie met Quinten Timber, die hij de aanvoerdersband afnam vanwege contractperikelen. Timber vertrok afgelopen winter naar Olympique Marseille en sprak schamper over een poppenkast. Ook Ramiz Zerrouki vertrok in de zomer en verklaarde dat zijn band met Van Persie verslechterd was.

Het waren tekenen van een trainer die zijn spelersgroep niet volledig meekreeg. Ondanks de interne strubbelingen waren de resultaten aanvankelijk goed. Na het ontslag van Brian Priske in februari 2025 nam Van Persie het roer over en leidde hij Feyenoord naar een derde plaats, mede dankzij zeven opeenvolgende eredivisiezeges in het voorjaar. Het nieuwe seizoen begon veelbelovend: Feyenoord plaatste zich niet voor de Champions League-groepsfase, maar in de competitie startte de ploeg sterk.

Begin november stonden de Rotterdammers bovenaan, op doelsaldo boven PSV. Vanaf dat punt begon echter de dalende trend die Rigaux later zou aanhalen. Eind oktober verloor Feyenoord in eigen huis van PSV, gevolgd door een reeks van vier nederlagen in november. In de maanden daarna volgde een periode van zes duels zonder zege.

Feyenoord werd uitgeschakeld in de Europa League en strompelde naar het einde van het seizoen. Uiteindelijk eindigde de ploeg als gedeeld slechtste nummer twee ooit, maar plaatste zich wel voor de Champions League. De doelstelling was gehaald, maar niemand was tevreden. De steun die Van Persie onder Te Kloese had, kreeg hij niet van Rigaux.

Toch kan Feyenoord voortbouwen op elementen die Van Persie heeft neergezet. Niet alleen de Champions League-miljoenen, maar ook de doorbraak van jeugdspelers: Van Persie liet een heel elftal debuteren, waarvan sommigen zeer talentvol bleken. Daarnaast kreeg hij Ayase Ueda aan het scoren; de Japanner werd eredivisietopscorer met 25 goals en zou deze zomer een grote transfersom kunnen opbrengen. Zo bezien hebben de Rotterdammers na het vertrek van Van Persie mogelijk nog plezier van zijn keuzes.

Het vertrek van de clubicoon markeert echter een abrupt einde aan een periode die begon met hoge verwachtingen en eindigde in teleurstelling. Voor Van Persie zelf opent zich nu een nieuwe uitdaging, terwijl Feyenoord op zoek gaat naar een trainer die de juiste balans kan vinden tussen eigenzinnigheid en resultaat





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