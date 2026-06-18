Van Parkinson-patiënt tot WK-deelnemer: Petra (41) blikt vooruit op CrossFit-finale in Californië

Petra van der Putten Clauwens kreeg op haar 38e de diagnose Parkinson. Via CrossFit vond ze niet alleen een sport, maar ook een weg naar het Wereldkampioenschap Adaptive CrossFit in Californië. Ze deelt haar ervaringen als ambassadeur van ParkinsonNederland.

Petra van der Putten Clauwens was pas eind dertig toen ze de diagnose Parkinson kreeg. Een enorme klap voor haar en haar gezin. De artsen adviseerden haar om te gaan sporten, en bij toeval ontdekte ze CrossFit.

Nu, een half jaar later, mag de 41-jarige Brabantse meedoen aan het Wereldkampioenschap Adaptive CrossFit in Californië.

'Ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels', lacht ze, maar haar prestatie is indrukwekkend. Vijf jaar geleden begon Petra last te krijgen van diverse lichamelijke klachten, maar de oorzaak was onduidelijk. Ze had net een IVF-traject achter de rug en kreeg een zoon, gevolgd door een eeneiige tweeling. Ze dacht dat de klachten door de zwangerschappen kwamen: de dubbele borstvoeding, het gebrek aan slaap.

'Ik had een beeld bij Parkinson, maar dat ik de diagnose zou krijgen, had ik niet verwacht. Het is niet alleen een ziekte van oude mensen die trillen. Bij mij zijn het vooral cognitieve klachten, zoals moeite met plannen en multitasken. Als ik oude filmpjes terugkijk, herken ik ook fysieke klachten.

' Soms lukt het tijdelijk niet om te bewegen. 'Bij het zwemmen had ik het gevoel dat ik zou verdrinken. Dat was verschrikkelijk. Ik moest stoppen en liep een sportschool binnen.

Daar zag ik CrossFit en het zag er vet uit.

' Ze begon met de door artsen aanbevolen drie keer per week sporten, maar dat werden er al snel vier. Via de sportschool kwam ze in contact met de stichting Dutch Adaptives, een groep sporters met een beperking.

'De ene heeft een halve arm, de ander is bijna blind. Heel anders dan mijn beperking, maar ik voelde me meteen thuis.

' Eind vorig jaar ontdekte ze Adaptive CrossFit en deed mee aan een wedstrijd. Ondanks dat het verre van vlekkeloos verliep, scoorde ze beter dan veel wereldtoppers en plaatste ze zich voor de halve finale van het WK. De strijd om een finaleplek was zwaar.

'Ik had een paar dagen om vier oefeningen op camera op te nemen, maar dat viel net in de periode dat ik naar Amerika vloog voor een Parkinson-conferentie. Drie workouts nam ik op één dag op, voor de ander huurde ik in Amerika een uurtje een ruimte in een sportschool. Mijn lichaam kon bijna niet meer, maar verbazingwekkend genoeg waren de scores goed genoeg voor de top tien.

' In de halve finale mocht ze de oefeningen nog filmen, maar voor de finale in de divisie voor mensen met een matige neurologische aandoening reist ze volgende maand af naar Californië. Ze is druk met de laatste voorbereidingen.

'Ik hoop op een plek in de eerste vijf. ' Het belangrijkste blijft dat sporten goed is voor haar gezondheid. 'De manier waarop ik sport is volgens de artsen het beste wat ik kan doen voor mijn ziekte. Ik heb ook nieuwe inzichten gekregen en die deel ik als ambassadeur van ParkinsonNederland.

Zo ontstaat bijvoorbeeld tremoren tijdens het sporten steeds later. Het zou mooi zijn als dat wordt onderzocht, zodat we ook andere mensen kunnen helpen.

' Petra is vastberaden om haar verhaal te gebruiken om anderen te inspireren. 'Als ik met mijn beperking zover kan komen, dan kan iedereen iets bereiken. Sport heeft mijn leven veranderd, en ik hoop dat het ook anderen kan helpen.

' Met haar deelname aan het WK wil ze laten zien dat Parkinson geen obstakel hoeft te zijn voor een actief en avontuurlijk leven





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Parkinson Crossfit Wereldkampioenschap Petra Van Der Putten Clauwens Sporten

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