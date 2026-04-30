Van Olympische Spelen tot Corona: De Geschiedenis van Afgelaste Oranje-Interlands

Een overzicht van alle afgelaste interlands van het Nederlands elftal, van de eerste wedstrijd in 1908 tot de recente afgelasting tegen Wales, met inzicht in de diverse redenen achter deze afgelastingen.

De geschiedenis van het Nederlands elftal kent, naast glorieuze overwinningen en memorabele momenten, ook een reeks afgelaste interlands. Al in 1908, bij de allereerste officiële deelname aan de Olympische Spelen, liep het mis.

Hongarije, de beoogde tegenstander, trok zich enkele dagen voor aanvang van het toernooi onverwachts terug. Dit was slechts het begin van een lange reeks onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgden dat Oranje niet altijd op het veld kon staan. Op hetzelfde Olympische toernooi beleefde Nederland opnieuw pech. Frankrijk had twee teams afgevaardigd, maar beide ploegen leden vernederende nederlagen tegen Denemarken.

Frankrijk B verloor met 9-0, terwijl Frankrijk A met een onvoorstelbare 17-1 werd verslagen in de halve finale. Geconfronteerd met deze pijnlijke resultaten besloot Frankrijk het toernooi te verlaten, waardoor Nederland in de strijd om het brons niet tegen Frankrijk, maar tegen Zweden aantrad. Uiteindelijk wist Oranje deze wedstrijd te winnen en de bronzen medaille te veroveren, maar de afgelaste wedstrijd tegen Frankrijk bleef een ongebruikelijke anekdote in de vroege geschiedenis van het Nederlands voetbal.

Ook in latere jaren bleven afgelastingen een terugkerend fenomeen. Het mini-WK van 1980, dat later een officiële FIFA-status kreeg, zorgde voor een onverwachte wijziging in de groepsindeling. De FIFA eiste een officiële loting, waardoor de oorspronkelijke planning, waarin Oranje tegen West-Duitsland en Brazilië zou spelen, in de prullenbak belandde. In plaats daarvan werden Italië en Uruguay de tegenstanders in de groepsfase.

De redenen achter deze en andere afgelastingen waren divers. Naast de grote historische gebeurtenissen zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog, speelden ook praktische zaken een rol. Winterse weersomstandigheden en financiële problemen leidden tot uitgestelde of afgelaste wedstrijden. Zo werd in 1978 een oefenwedstrijd tegen Griekenland afgezegd vanwege een conflict over financiële afspraken.

En in 1983 besloot Trinidad & Tobago dat het organiseren van twee oefeninterlands tegen Nederland te duur was, waarna het hele plan werd geannuleerd. Zelfs de successen van Nederlandse clubs konden soms roet in het eten gooien. In 1987 stond er een oefenduel tussen Nederland en Tsjechoslowakije gepland, maar Ajax bereikte de halve finale van de Europacup II.

De KNVB vond het niet verstandig om spelers van Ajax midden in dit belangrijke tweeluik te laten uitkomen voor het Nederlands elftal, waardoor de interland werd afgelast. De 21e eeuw bracht nieuwe uitdagingen en redenen voor afgelastingen. De interland tussen Engeland en Nederland ging niet door na ernstige rellen in Londen, terwijl de wedstrijd tussen Duitsland en Nederland werd afgelast vanwege een terroristische dreiging. De recente pandemie van het coronavirus zorgde eveneens voor verstoringen in de internationale voetbalagenda.

De laatste afgelaste interland van Oranje was de wedstrijd tegen Wales. Deze reeks afgelastingen laat zien dat het Nederlands elftal door de jaren heen met diverse obstakels te maken heeft gehad, die verder reiken dan alleen sportieve prestaties. Het is een herinnering aan de complexiteit van het organiseren van internationale wedstrijden en de invloed van externe factoren op het voetbal.

