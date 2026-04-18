Van Mechanieker tot Kopman: Tibor Del Grosso Klaar voor Amstel Gold Race

Tibor Del Grosso, de veelzijdige renner die verraste tijdens Parijs-Roubaix en eerder al Wout van Aert versloeg in het veldrijden, is zondag een Nederlandse outsider voor de Amstel Gold Race. Zijn unieke combinatie van veldrijden en wegwielrennen, en zijn speelse benadering van de sport, maken hem een interessante figuur in het jonge Nederlandse wielertalent dat via Alpecin-Premier Tech de WorldTour betreedt.

Binnen een week transformeerde Tibor Del Grosso van een gelegenheidsmechanieker naar een renner om in de gaten te houden voor de Amstel Gold Race . De 22-jarige Drent maakte op bijzondere wijze indruk tijdens Parijs-Roubaix . Toen Mathieu van der Poel na een technisch mankement terugkeerde naar zijn fiets in het Bos van Wallers, stond Del Grosso direct klaar om het voorwiel te wisselen. Hoewel Van der Poel desondanks nog twee minuten later opnieuw lek reed met het wiel van Del Grosso, hield deze actie de Nederlandse kopman enigszins in de koers.

Del Grosso blikt terug op het incident: 'Ik heb het nog vaak genoeg teruggezien. Een beetje een shitshow wel. Mijn koers was wel voorbij na het Bos.' Hij benadrukt dat zijn eigen prestatie, het opdraaien van de kasseienstrook als vierde en de potentie om mee te zitten met de kopgroep, in de commotie wat ondersneeuwde. Eigenlijk was Del Grosso's aanwezigheid in de voorhoede geen verrassing. Twee weken voor de Amstel Gold Race won hij de Limburgse NXT Classic, een parcours met korte, opeenvolgende klimmetjes dat hem uitstekend ligt en dat hij zelf omschrijft als een 'mini-Amstel Gold Race'.

Zijn deelname aan de Amstel Gold Race, zijn eerste editie, maakt hem dan ook tot een outsider. Eerder bewees hij zijn talent al met een indrukwekkende zege in het veldrijden in december 2025, waar hij in de sprint Nederlands kampioen Wout van Aert versloeg. Deze prestatie deed denken aan de Ronde van Vlaanderen in 2020, waar Van der Poel eveneens Van Aert klopte in een sprint voor dezelfde ploeg en in een vergelijkbaar tenue.

De veelzijdigheid van Del Grosso wordt onderstreept door zijn successen in het veldrijden, waaronder twee Nederlandse titels bij de elite in 2025 en 2026, een wereldtitel bij de beloften in 2025 en een WK-zilver achter Van der Poel enkele maanden geleden. Hij is een van de prominente Nederlandse talenten die, in plaats van via Nederlandse WorldTeams, via het Belgische Alpecin-Premier Tech de WorldTour hebben betreden. Met renners als Van der Poel, Puck Pieterse en Del Grosso wordt Alpecin-Premier Tech een steeds belangrijkere voedingsbodem voor jong Nederlands wielertalent.

Ook het negentienjarige toptalent Senna Remijn, die zondag eveneens debuteert in de Gold Race, maakte dit jaar zijn WorldTour-debuut bij de ploeg van de broers Roodhooft. Voor Del Grosso was de keuze voor Alpecin-Premier Tech logisch. Hij geeft eerlijk aan dat er 'niet honderd ploegen' waren om uit te kiezen, maar dat de ploeg hem de kans bood om veldrijden en wegwielrennen te combineren. 'Zij zagen wat in mij, boden me de kans en gaven me alle ondersteuning die ik in beide disciplines nodig had', aldus Del Grosso.

Senna Remijn onderschrijft dit belang van vrijheid, vooral in combinatie met het veldrijden. Hij vertelt dat hij als junior bij de beloftenploeg van Alpecin tekende, ondanks interesse van andere teams zoals Visma-Lease a Bike. 'Eigenlijk was toen al vrij snel de conclusie dat ik moest stoppen met crossen als ik bij hen wilde komen rijden. Dat was voor mij een dealbreaker.' Deze vrijheid bij Alpecin-Premier Tech bevordert een speelse uitstraling bij de jonge talenten.

Filmpjes van Del Grosso en Pieterse op sociale media, waarin ze wheelies trekken en hun behendigheid tonen, worden veel bekeken. Soms demonstreert Del Grosso zijn vaardigheden zelfs tijdens wedstrijden, zoals op een klim in de Strade Bianche, waar hij, nadat zijn werk in de finale erop zat, op één wiel de klim opreed. Dit leverde online kritiek op, waarbij sommigen vonden dat hij zijn sport niet serieus nam.

Del Grosso weerlegt deze kritiek: 'Er zijn mensen die dan het idee hebben dat ik niet serieus met mijn sport bezig ben. Maar dat is het niet.' Hij legt uit dat hij primair probeert vooraan in de koers te komen, maar dat hij, na het volbrengen van zijn taak, ook plezier wil halen uit de koers. 'Plezier moet je nooit verliezen', benadrukt hij.

De Amstel Gold Race voor vrouwen start zondag om 10.10 uur, gevolgd door de mannen om 11.10 uur. Beide wedstrijden zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, met livestreams van de vrouwenkoers vanaf 12.45 uur en van de mannenkoers vanaf 15.00 uur (ook op NPO 1). Op zaterdag worden er twee speciale programma's uitgezonden op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app ter ere van het zestigjarig bestaan van de Amstel Gold Race. Om 17.25 uur vangt Dione de Graaff bij de finish in Berg en Terblijt de toerrijders op. In de avond, om 22.30 uur, wordt een speciale uitzending gewijd aan de geschiedenis van de Amstel Gold Race.





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

