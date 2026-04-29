Van Matcha naar Ube: Haags Duo Lanceert Paars Superfood

Een zus en broer uit Den Haag introduceren ube, een paars poeder uit de Filipijnen, als de volgende foodtrend. Het ingrediënt, gemaakt van paarse zoete aardappel, wordt gepromoot als een gezond en veelzijdig alternatief voor matcha.

De afgelopen jaren is de matcha-hype nauwelijks te missen. Het groene poeder is overal te vinden, van koffietentjes tot TikTok-video's. Terwijl sommigen erbij zweren, gruwen anderen ervan.

Nu introduceren een zus en broer uit Den Haag een nieuw poeder: ube, een paarse variant. Het verhaal begint een paar maanden geleden toen Dieuwertje de Bruijne, 25 jaar oud, in Parijs een opvallend paars drankje proefde.

'Ik dacht: wat is dit? ', herinnert ze zich. Het bleek ube te zijn, een ingrediënt dat in Nederland nog vrij onbekend was. Ze besloot, samen met haar 23-jarige broer Maarten, dit paarse poeder naar Den Haag te halen.

Op hun kantoor in het Statenkwartier presenteren ze trots hun product.

'Dit is het paarse poeder', zegt Maarten. 'Dit is ube. ' Het ingrediënt komt uit de Filipijnen en is een variant van de paarse zoete aardappel. Daar wordt het al jaren gebruikt in desserts en drankjes.

'Je kunt er van alles mee maken: lattes, koekjes, ijs, chocolade, taarten – eigenlijk alles wat zoet is', legt Dieuwertje uit. De smaak wordt omschreven als 'een beetje vanilleachtig, met iets van hazelnoot. Sommige mensen zeggen zelfs pistache'. Naast de opvallende kleur, benadrukken ze de gezondheidsvoordelen.

'Er zitten veel antioxidanten en vezels in', zegt Dieuwertje. 'Het is echt een superfood. ' Om de intense paarse kleur te behouden, is de kwaliteit van het ube essentieel. Daarom werken ze nauw samen met producenten in de Filipijnen, mede via de ambassade.

'Het moet echt puur zijn', benadrukt Maarten. 'Als je het mengt met andere ingrediënten, wordt het grijzig. Dan verlies je juist wat het zo bijzonder maakt.

' Momenteel experimenteren ze volop, zowel in hun eigen keuken als met lokale ondernemers. Ze werken bijvoorbeeld samen met chocolatier Plasman voor paarse bonbons en ontwikkelen ijs en koekjes met ube.

'Je kunt het eenvoudig door je beslag mengen. Een beetje citroensap erbij en je krijgt die prachtige paarse kleur.

' De broer en zus geloven dat de timing perfect is voor ube. 'Mensen zijn al gewend geraakt aan matcha en aan kleurrijke drankjes', zegt Maarten. 'Ube is de logische volgende stap. Je ziet het al verschijnen bij trendy koffietentjes: ube-lattes of combinaties met matcha of mango.

' Dieuwertje initieerde het idee voor het bedrijf. 'We hebben altijd al dingen samen gedaan', vertelt ze. 'Van evenementen tot kleine projecten, maar dit is de eerste keer dat het echt serieus is. ' Samen een bedrijf starten voelde als een natuurlijke stap.

Hoewel ze het meestal goed kunnen vinden, zijn er soms ook meningsverschillen.

'Je bent directer tegen je zus dan tegen een collega', lacht Maarten. 'Maar daardoor leg je het ook weer snel bij. ' Om te peilen of het product aanslaat, namen ze de proef op de som en deelden ube-lattes uit op de Frederik Hendriklaan in Den Haag. De reacties waren wisselend, maar overwegend positief.

'Het ziet er een beetje chemisch uit', zei een voorbijganger. 'Maar het smaakt juist heel vriendelijk. ' Een andere vrouw verwachtte een lavendelsmaak en was verrast door de daadwerkelijke smaak. Een jongere vond het 'fruitig en anders dan matcha'.

Er was ook scepsis, sommigen liepen door zonder te proeven.

'Dat onbekende maakt mensen soms terughoudend', merkt Dieuwertje op. 'Maar als ze het eenmaal proberen, zijn ze vaak verrast. ' De vraag is nu of ube dezelfde hype zal beleven als matcha. 'Matcha had tijd nodig', zegt Dieuwertje.

'Maar wij denken dat ube sneller kan groeien. Mensen staan er meer voor open.

' De ambities van het duo reiken verder dan alleen ube. 'We zijn bezig met nieuwe smaken', onthult Maarten. 'Andere kleurrijke ingrediënten, maar die houden we nog even geheim.





