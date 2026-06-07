Van Marwijk: 'Met fitte Robben in 2010 waren we wereldkampioen geworden'

De oud-bondscoach Bert van Marwijk denkt dat het Nederlands elftal het WK 2010 had gewonnen als Arjen Robben fit was geweest. Hij vertelt hoe de Spaanse coach Del Bosque zo veel angst voor Oranje had.

Oud-bondscoach Bert van Marwijk is ervan overtuigd dat het Nederland s elftal wereldkampioen zou zijn geworden bij het WK 2010 als Arjen Robben toen volledig fit was geweest.

In een interview met de regionale omroep op herinnert Van Marwijk zich de finale tegen Spanje, die Oranje na verlenging met 1-0 verloor. Hij verklaart dat hij na afloop dacht dat Spanje veel beter was, maar bij het terugkijken van de wedstrijd bleek het verschil veel kleiner dan verwacht.

De teleurstelling werd nog groter toen hij kwam te horen dat de Spaanse bondscoach Vicente del Bosque zoveel angst had voor Nederland dat hij op de bank bad dat het op strafschoppen zou komen. Volgens Van Marwijk heeft Robben in 2010 de finale niet kunnen spelen zoals hij dat vier jaar later op het WK in Brazilië wel deed, waar hij een cruciale rol speelde.

De coach benadrukt dat een fitte Robben in 2010 het verloop van de finale had kunnen veranderen en mogelijk tot een wereldtitel had geleid. Oranje krijgt in 2026 een nieuwe kans wanneer bondscoach Ronald Koeman met de selectie de jacht op de wereldtitel begint, met een openingswedstrijd tegen Japan op 14 juni. Van Marwijks reflecties onderstrepen hoe een enkele blessure of fitnessniveau een historisch verschil kan maken in het internationale voetbal, vooral in een finalewedstrijd die zo'n kleine marge kent





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