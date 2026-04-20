Van manager naar spiritueel ondernemer: de nieuwe weg van Cindy Keus-Sonneville

Na twee burn-outs verruilde Cindy Keus-Sonneville haar kantoorbaan voor een eigen spirituele winkel in Zoetermeer. Een verhaal over nuchterheid, zelfontplooiing en het vinden van rust.

Cindy Keus-Sonneville (51) heeft haar leven volledig omgegooid. Waar ze voorheen jarenlang als manager werkzaam was in de wereld van klantcontactcenters, gevuld met eindeloze vergaderingen en complexe spreadsheets, zocht zij naar een diepere betekenis in haar bestaan. Na twee pittige burn-outs ontdekte zij dat haar ware passie en rust in de spiritualiteit lagen.

Wat begon als een persoonlijke ontdekkingstocht tijdens haar herstel, is uitgegroeid tot een tastbare onderneming: de Spiriwiri Store in de historische Dorpsstraat in Zoetermeer. Hoewel ze momenteel harder werkt dan ooit tevoren, ervaart ze een niveau van geluk en mentale voldoening dat zij in haar kantoorbaan nooit heeft gekend. De weg naar deze nieuwe winkel was er een van vallen en opstaan. Cindy groeide op met een spirituele basis, maar verloor deze uit het oog in de ratrace van het bedrijfsleven. Pas toen haar gezondheid haar letterlijk tot stilstand dwong, herontdekte zij de kracht van mindfulness en maanrituelen. Ze legt uit dat haar benadering van spiritualiteit verre van zweverig is. Ze ziet maanrituelen en schrijfopdrachten als praktische hulpmiddelen om emoties te reguleren en grip te krijgen op haar dagelijks leven. Deze nuchtere blik vormt ook het fundament van haar winkel. Het idee om zelf een winkel te openen groeide uit een grapje met haar man tot een concreet plan toen er toevallig een pand beschikbaar kwam in de dorpskern van Zoetermeer. Met de hulp van Google, advies van lokale ondernemers en een flinke dosis intuïtie richtte ze de winkel volledig in met producten die zij zelf koestert. In de Spiriwiri Store vind je een zorgvuldig samengesteld assortiment dat varieert van wierook en tarotdecks tot edelstenen en meditatiekussens. Het interieur, volledig bij elkaar gezocht via Marktplaats, ademt een sfeer die klanten als warm en uitnodigend ervaren. Voor Cindy draait het niet om het behalen van een enorm financieel rendement. Ze geeft ruiterlijk toe dat ze haar riante salaris uit haar verleden als manager heeft achtergelaten voor een bescheiden inkomen, maar de winst in gemoedsrust is voor haar onbetaalbaar. De uitdagingen zijn er zeker, vooral in de zoektocht naar een constante stroom van klanten, maar de voldoening die ze haalt uit de gesprekken met bezoekers compenseert alles. Met humor en een gezonde dosis zelfreflectie kijkt ze naar de toekomst. Of het nu gaat om het leggen van tarotkaarten voor social media of het bieden van een luisterend oor in de winkel, Cindy blijft trouw aan haar eigen nuchtere en spirituele kern, waarbij ze zelfs de eerste negatieve reacties op internet met een glimlach verwelkomt als een teken van groei





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spiritualiteit Ondernemen Zoetermeer Burn-Out Retail

United States Latest News, United States Headlines

