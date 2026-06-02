Van Loosdrecht tot Twentse 'spaghettirellen': Geweld tegen migranten is geen nieuw fenomeen

Onderzoeker Nikki Sterkenburg over de historische context van racistisch geweld en de media- en politieke reacties daarop, van 1961 tot nu.

Van Loosdrecht tot de Twentse 'spaghettirellen': geweld tegen migranten is niks nieuws onder de zon. Protesten tegen AZC 's in Loosdrecht en IJsselstein leidden tot brandstichting en geweld, wat een intens debat in de Tweede Kamer ontketende.

In dat debat speelde de radicaal-rechtse 'omvolkingstheorie' een centrale rol. De historische context van dit soort geweld en de media- en politieke reacties daarop werden onderzocht. Onderzoeker Nikki Sterkenburg, die gespecialiseerd is in radicaal- en extreemrechts en bijzonder hoogleraar onderzoeksjournalistiek is, legt uit dat de term 'omvolking' pas recentelijk in het grote debat kwam. Ze_kwam er rond 2017 voor het eerst mee in contact via een intellectueel rechts extremistisch genootschap.

Na de aanslag in Christchurch in 2019, waarbij de dader de theorie in zijn manifest noemde, werd de internationale reikwijdte duidelijk. De omvolkingstheorie stelt dat er een complot is om de witte bevolking te vervangen door niet-witte buitenlanders, een existentiële angst die als onzin wordt verworpen. Sterkenburg vraagtekent bij het enorme mediacircus rond dergelijke debatten, zoals recently met eV, en of ze daarmee onderliggende problemen dichter bij een oplossing brengen. Geweld tegen migranten heeft een lange traditie in Nederland.

Sterkenburg baseert zich hierbij op het werk van Rob Witte, die aantoont dat deze rellen structureel zijn, maar telkens worden afgedaan als incidenteel, terwijl het racistische karakter stelselmatig wordt ontkend. Een vroeg voorbeeld zijn de 'spaghettirellen' van 1961 in Twente, waarbij Italiaanse gastarbeiders werden uitgezet en 170 gedwongen vertrokken. Hierna volgden aanvallen op Turks en Marokkaanse gastarbeiders in de late jaren zestig en zeventig, waarbij de politie aanvankelijk niet ingreep totdat het naar andere wijken oversloeg.

De Nederlandse Volksunie zaaide verder haat. Het keerpunt was de dood van Kerwin Duinmeijer in 1983, gedood door een skinhead, wat leidde tot antidiscriminatiebureaus maar wier aandacht niet duurzaam was. Sterkenburg concludeert dat het moeilijk vol te houden is dat zulke gebeurtenissen incidenten zijn. De aanpak uit de politiek blijft tot vandaag gebaseerd op de veronderstelling dat als je mensen niet boos maakt, het probleem oplost, terwijl het structurally blijft





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