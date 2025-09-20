Van Klinken gefrustreerd na zilver: 'Geen sponsor, en geen kansen'

Discuswerpster Jorinde van Klinken is ondanks haar zilveren medaille op het WK atletiek gefrustreerd door het gebrek aan sponsors en kansen voor haar discipline. Ze bekritiseert de oneerlijke behandeling van werpers en stoters en de beperkte vertegenwoordiging in belangrijke competities.

Met een zilveren medaille om haar nek en de Nederlandse vlag over de schouders liep Jorinde van Klinken na het discuswerpen door het atletiekstadion van Tokio. De vreugde die bij zo'n prestatie hoort, bleef echter uit. Van Klinken is gefrustreerd en uitte haar gevoelens op Instagram en in interviews. Ze staat derde op de wereldranglijst, maar mist nog steeds een sponsor, wat ze als onrechtvaardig beschouwt.

Van Klinken vergelijkt haar situatie met die van andere atleten, met name sprinters en langeafstandlopers, die vaak aanzienlijke sponsorcontracten krijgen. Ze voelt zich achtergesteld, en wijst op het verschil in aandacht en commerciële kansen tussen verschillende disciplines binnen de atletiek. Dit gebrek aan erkenning en steun is des te schrijnender, gezien haar uitzonderlijke prestaties en positie in de mondiale ranglijsten.\Van Klinken wijst op een onderliggende reden voor het gebrek aan sponsoring en aandacht: het schoonheidsideaal. Ze stelt dat het uiterlijk een rol speelt bij de aantrekkelijkheid voor sponsors, en dat werpers en stoters, die vaak niet voldoen aan het gangbare schoonheidsbeeld, benadeeld worden. Ze merkt op dat ze regelmatig opmerkingen krijgt over haar kledingkeuze, wat een indicatie is van de druk om aan bepaalde verwachtingen te voldoen. De frustratie van Van Klinken wordt gedeeld door andere werpers en stoters. Ze benadrukt dat het een veelvoorkomend probleem is en dat veel atleten zich er niet over durven uit te spreken uit angst voor negatieve gevolgen. Van Klinken zelf wil echter de dingen waar ze voor staat communiceren en wil de problemen benoemen. Ze beschrijft het als een 'gigantisch thema' en dat het frustrerend is dat atleten in haar disciplines minder kansen hebben om hetzelfde te verdienen als atleten in andere disciplines. Het gebrek aan kansen beperkt zich niet alleen tot sponsoring, maar ook tot de organisatie van wedstrijden en evenementen. Ze bekritiseert World Athletics voor het ondervertegenwoordigen van haar disciplines in prestigieuze competities zoals de Diamond League en het nieuwe Ultimate World Championships.\Het ontbreken van kogelstoten en discuswerpen in de Ultimate World Championships is een bron van frustratie. Van Klinken uit haar verontwaardiging over de selectie van onderdelen voor de nieuwe competitie, waarbij ze benadrukt dat haar disciplines niet zijn opgenomen. Dit gebrek aan vertegenwoordiging beperkt niet alleen de kansen voor de atleten, maar draagt ook bij aan de algehele frustratie. Hoewel ze trots is op haar zilveren medaille en weet dat ze zich in een bijzonder rijtje van Nederlandse vrouwelijke medaillewinnaars bevindt, is de euforie nog ver te zoeken. Ze worstelt nog met het volledig beseffen van de prestatie. De frustratie over het gebrek aan erkenning, sponsoringskansen en de oneerlijke behandeling van haar discipline overheerst. Ze hoopt dat de vreugde over haar prestatie alsnog kan komen, maar de huidige situatie maakt het moeilijk om dit gevoel te omarmen. De situatie laat een diepe frustratie zien over de oneerlijkheid en ongelijkheid binnen de atletiekwereld, die de glans van haar prestatie tijdelijk overschaduwt





