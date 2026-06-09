Van Hooijdonk twijfelt aan Summerville als rechtsbuiten Oranje

Pierre van Hooijdonk uit twijfels over Crysencio Summerville als rechtsbuiten van Oranje en sluit een basisplaats voor Teun Koopmeiners niet uit tijdens de WK-start tegen Japan.

Pierre van Hooijdonk is nog niet volledig overtuigd van Crysencio Summerville als rechtsbuiten van Oranje . De NOS-analist zou er niet raar van opkijken als Ronald Koeman bij de WK-start tegen Japan toch voor Teun Koopmeiners kiest.

Van Hooijdonk kijkt bedenkelijk als hij wordt gevraagd naar de wisselwerking tussen Denzel Dumfries en Summerville.

'Ik vond het niet dat je zegt: wauw', begint de oud-spits bij de. 'Er waren best wel wat misverstandjes. Dat is ook logisch, want ze spelen voor de eerste keer samen. Maar het kan ook in een keer heel goed vallen.

' Wel zag Van Hooijdonk een 'fantastische bal' van de rechtsback op de aanvaller, waaruit de strafschop volgde. 'Ik ben echt wel fan van dat type, zijn snelheid is levensgevaarlijk, maar als je klinisch gaat kijken, dan scoort hij te weinig. En bij die één-op-één laat de aanname hem echt in de steek, die tik was gewoon veel te hard', doelt de analist op het moment dat de buitenspeler alleen op de Oezbeekse doelman af kon in de openingsfase.

'Van dit soort momenten krijg je er straks misschien één, dan moet het goed zijn. Het was vandaag te veel nét niet', oordeelt Van Hooijdonk.

'Voor Algerije zei ik: ik denk dat Summerville een heel goede optie is aan die rechterkant. Maar het zou mij niet verbazen als Koeman tegen Japan met Teun Koopmeiners aan de rechterkant gaat spelen, omdat het wat betrouwbaarder is.

' De Juventus-speler maakte in maart een goede indruk op die positie tijdens het duel met Noorwegen. Toch gelooft Klaas-Jan Huntelaar niet dat de bondscoach nog gaat sleutelen aan zijn opstelling. 'Ik denk dat Summerville het vertrouwen houdt.





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