Van Hooijdonk prijst uitblinkende prestatie van Jan Paul van Hecke tegen Japan

Analyst Pierre van Hooijdonk is very impressed with Jan Paul van Hecke's performance during the Netherlands vs Japan friendly. Van Hecke, playing his 13th international, was hailed as the absolute star, particularly for his passing and defensive solidity. Despite taking a kick to the head, he continued playing. Van Hecke himself thought the team dropped too deep in the final minutes.

Pierre van Hooijdonk heeft tijdens de nabeschouwing van de interland tussen Japan en Nederland zijn bewondering uitgesproken voor de prestatie van centrumverdediger Jan Paul van Hecke.

Van Hecke maakte zijn dertiende optreden voor Oranje en bleef niet ongeschonden. Volgens Van Hooijdonk was hij de absolute uitblinker van de avond. Hij preist vooral het inspeelvermogen van Van Hecke, wat Netherlands in staat stelt om via het midden tegenstanders te omzeilen. Ook verdedigend toonde Van Hecke zich betrouwbaar, met een notably tackle die Van Hooijdonk als geweldig bestempelt.

Bovendien valt op dat Van Hecke fysch sterk is, ondanks een schoen die hij vroeg in de wedstrijd tegen zijn hoofd kreeg. Na afloop gaf Van Hecke zelf aan dat hij last had van een zwelling in zijn linker oog door de botsing, maar hij kon wel verder spelen.

Over het resultaat, een gelijkspel, vond Van Hecke dat het team te ver terug viel in de slotfase en dat er druk op Japan had moeten blijven, om het zichzelf makkelijker te maken. Zijn mening is dat een meer forse aanval de betere keuze was geweest





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