Van Hooijdonk bezorgd over bestuurlijke chaos bij Feyenoord: 'Dit is geen toffe situatie'

Pierre van Hooijdonk uit zijn zorgen over de situatie bij Feyenoord na het vertrek van Dennis te Kloese. Hij ziet bestuurlijke problemen en twijfelt aan interne oplossingen voor de vacature van technisch directeur.

Pierre van Hooijdonk, een prominente figuur in de geschiedenis van Feyenoord , uit zijn bezorgdheid over de huidige bestuurlijke situatie bij de club. In een uitgebreid achtergrondartikel op de website van de Feyenoord spreekt hij openhartig over de recente ontwikkelingen, met name het vertrek van Dennis te Kloese.

Van Hooijdonk beschrijft de situatie als zorgwekkend en suggereert dat er mogelijk nog meer veranderingen op komst zijn. Hij benadrukt dat Feyenoord zich in een delicate positie bevindt en dat stabiliteit cruciaal is voor toekomstig succes. De club lijkt, na het vertrek van Te Kloese, bestuurlijk terug te vallen in een onzekere fase, wat de zorgen van het clubicoon verder vergroot.

Hij ziet de recente gebeurtenissen als een teken dat er diepgaande problemen zijn binnen de organisatie, die niet zomaar opgelost kunnen worden. Van Hooijdonk stelt dat het vertrek van Dennis te Kloese, hoewel niet geheel onverwacht, wel een significant verlies is voor Feyenoord. Hij wijst op de dubbelrol die Te Kloese bekleedde – zowel algemeen directeur als technisch directeur – en concludeert dat deze constructie niet succesvol is gebleken.

Na een veelbelovende start had Te Kloese het steeds moeilijker, mede door de wisselende resultaten op het trainersfront. Van Hooijdonk herinnert eraan dat Te Kloese na het vertrek van Arne Slot koos voor Brian Priske, een beslissing die uiteindelijk niet uitpakte zoals gehoopt. Priske werd tijdens het seizoen ontslagen, en de latere aanstelling van Robin van Persie leverde evenmin de gewenste resultaten op.

Van Hooijdonk benadrukt dat het succesvolle Europese avontuur van vorig seizoen grotendeels aan Priske toe te schrijven was, terwijl het huidige seizoen onder Van Persie teleurstellend is verlopen. Hij suggereert dat Te Kloese’s beslissingen op het gebied van trainersselectie een belangrijke rol hebben gespeeld in de huidige malaise. De keuze om Van Persie aan te stellen, ondanks eerdere twijfels over zijn geschiktheid, wordt door Van Hooijdonk als een voorbeeld van een verkeerde inschatting gezien.

De voormalige spits uit zich kritisch over mogelijke interne oplossingen voor de vacature van technisch directeur. Hij acht Kees van Wonderen, ondanks zijn intelligentie, niet de juiste persoon voor deze functie, omdat hij onvoldoende ervaring heeft op dit gebied. Van Hooijdonk vergelijkt Van Wonderen met Max Huiberts, een voormalig technisch directeur van Feyenoord, en concludeert dat Van Wonderen niet over dezelfde kwaliteiten beschikt.

Hij verwacht bovendien dat het moeilijk zal zijn om Robert Eenhorn en Huiberts terug te halen naar De Kuip, tenzij er significante veranderingen worden doorgevoerd in de besluitvorming en de organisatiestructuur. Eenhoorn heeft al aangegeven dat bepaalde zaken anders moeten, wat volgens Van Hooijdonk een indicatie is van de diepgewortelde problemen binnen de club. Hij benadrukt dat een grondige herziening van de bestuursstructuur noodzakelijk is om de club weer op de rails te krijgen.

Van Hooijdonk ziet een noodzaak voor een duidelijke visie en een stabiele organisatie, waarin de besluitvorming transparant en efficiënt verloopt. Hij waarschuwt dat zonder deze veranderingen Feyenoord moeite zal hebben om weer aan te sluiten bij de top van het Nederlandse voetbal. De toekomst van Feyenoord hangt volgens hem af van de bereidheid om kritisch naar de eigen organisatie te kijken en de nodige verbeteringen door te voeren





