Jan Paul van Hecke staat op het punt om zijn oom Jan Poortvliet te evenaren door voor Nederland uit te komen op het WK. Tijdens de eerste training in Zeist was Poortvliet aanwezig om zijn neef te steunen. Van Hecke, 26, kan zondag de eerste Zeeuwse WK‑voetballer sinds 1994 worden. Zijn weg naar de top was steep: via verhuur naar Heerenveen en Blackburn moest hij het hoge tempo van de Premier League onder de knie krijgen. Zijn stabiliteit en doorzettingsvermogen krijgen lof van oom Jan, die zelf in 1971978 door een blessure bij een teamgenoot zijn kans kreeg. Arnemuiden, hun geboorteplaats, viert mee. Van Hecke voelt de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te volgen.

Jan Paul van Hecke verwelkomde zijn oom Jan Poortvliet bij de eerste WK训练 in Zeist. De band tussen neef en oom is uitstekend, zegt Poortvliet, een 19-voudig international die in 1978 speelde op het WK.

Van Hecke kan zondag in Dallas tegen Japan de voetstappen van zijn oom volgen. Het zou een enorme trots zijn. Van Hecke verwacht een basisplaats naast Virgil van Dijk, vooral omdat Jurriën Timber niet fit is. Hij realiseert zich dat het de droom was van zowel hem als van zijn oom, maar die droom van Poortvliet ging stuk door een blessure bij Hugo Hovenkamp in 1978.

Poortvliet brak toen door en speelde zes WK-wedstrijden, inclusief de finale tegen Argentinië. Hij was toen trainer van de jeugd van Van Hecke en zag al zijn drive. Van Hecke moest zweten om het topniveau te bereichen via verhuur naar Heerenveen en Blackburn, waarbij hij de trainingen van wereldkampioenen zoals Mac Allister trotseerde. Nu wil Tottenham hem halen.

Van Hecke is de tiende Zeeuw in Oranje en kan de eerste Zeeuw in een WK-wedstrijd sinds 1994 worden. Zijn geboortestad Arnemuiden is in rep en roer. Van Hecke voelt trots en verantwoordelijkheid. Op 26 jaar is hij ouder dan Poortvliet was op zijn WK-debuut.

Poortvliet is een beetje jaloers maar vooral trots op zijn neef's stabiliteit. Hij zal het Japan‑match kijken met familie en geeft de opdracht: stoïcijns blijven, focussen op het mogelijke, volle gave





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