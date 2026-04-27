Van Hanegem kritisch over wisselvallige houding Feyenoord ten aanzien van Advocaat

Johan van Hanegem spreekt zijn ongenoegen uit over de inconsistentie van Feyenoord in de behandeling van Dick Advocaat en de egoïstische cultuur binnen de club. Hij roept op tot verandering en meer focus op het belang van de club.

Johan van Hanegem heeft scherpe kritiek op de wisselvallige houding van Feyenoord ten aanzien van Dick Advocaat . De voormalige speler en trainer vindt het absurd dat de club eerst een brief stuurde waarin stond dat Advocaat zijn laatste jaar in De Kuip een tegenvaller was en dat hij de premie voor het bereiken van de Conference League niet zou krijgen.

Nu, een paar jaar later, wordt hij opeens als onmisbaar gezien. Van Hanegem ziet dit als een voorbeeld van de egoïstische cultuur binnen de voetbalwereld, vooral bij Feyenoord. Hij wijst erop dat mensen binnen de club vaak handelen uit eigenbelang in plaats van in het belang van de club. Hij noemt ook Sjaak Troost, die officieel afscheid nam als commissaris, maar volgens Van Hanegem nog steeds invloed uitoefent via Toon van Bodegom.

Dit vindt hij hypocriet, omdat Troost nog niet vervangen is en dus nog steeds kan stemmen. Van Hanegem hoopt dat de mogelijke nieuwe algemeen directeur, Robert Eenhoorn, een einde maakt aan dit soort gedrag. Hij betwijfelt echter of de club hem daarom überhaupt zal benaderen, omdat het vaak meer om persoonlijke belangen dan om de club zelf gaat. Van Hanegem roept Feyenoord op om eens echt in het belang van de club te handelen en niet alleen uit eigenbelang





