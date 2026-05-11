Van Hanegem is kritisch over Feyenoord: Tweede plek is geen succes

Willem van Hanegem analyseert de wisselvallige prestaties van Feyenoord en pleit voor een scherpere koers en nieuwe leiding binnen de club.

Feyenoord heeft dit seizoen een wisselvallig beeld laten zien in de Eredivisie , waarbij de uiteindelijke eindstand niet volledig representatief is voor het spel dat op het veld is geleverd.

Hoewel de club uiteindelijk de tweede plek wist te bemachtigen, is de weg ernaartoe allesbehalve vlekkeloos geweest. In totaal heeft de Rotterdamse ploeg maar liefst vijftien keer punten laten liggen, wat in normale omstandigheden fataal zou kunnen zijn voor de ambities van een topclub die streeft naar het kampioenschap. Echter, de concurrentie bleek ditmaal net zo inconsistent als Feyenoord zelf.

De nederlagen van clubs als NEC en Ajax in de cruciale dertiende speelronde zorgden ervoor dat Feyenoord, ondanks de eigen fouten en het verlies van punten, toch op het podium kon eindigen. Willem van Hanegem, een onbetwist icoon binnen de club, benadrukte in zijn recente column dat het weliswaar fijn is dat de tweede plek binnen is, maar dat dit het seizoen absoluut niet tot een succes maakt.

De strijd was spannend, vooral met NEC dat op een gegeven moment op slechts één punt afstand stond, maar uiteindelijk bleek de Rotterdamse club net iets sterker in de laatste fase, simpelweg omdat de tegenstanders nog meer faalden. Ondanks de scherpe kritische noot over de sportieve prestaties, erkent Van Hanegem het strategische en zakelijke belang van deze tweede positie.

Het behalen van een hoge ranking in de nationale competitie is namelijk direct gekoppeld aan aanzienlijke financiële voordelen, zowel via de bond als door de kwalificatie voor Europese competities. Deze inkomsten zijn essentieel voor de club om op de transfermarkt competitief te kunnen blijven en de huidige selectie gericht te kunnen versterken. Om dit kapitaal echter effectief te kunnen investeren, is een sterke, visievolle en vooral daadkrachtige clubleiding noodzakelijk.

Van Hanegem hamert daarom met klem op de urgentie om openstaande posities in de directie zo snel mogelijk en zorgvuldig in te vullen. Specifiek noemt hij de noodzaak om Robert Eenhoorn vast te leggen en een nieuwe technisch directeur aan te stellen. Volgens de oud-middenvelder is er simpelweg te veel werk te verzetten op het gebied van selectiebeleid en organisatorische structuur om nog langer te wachten met deze cruciale benoemingen.

De structuur binnen de club moet worden hersteld om te voorkomen dat Feyenoord in een vicieuze cirkel van middelmatigheid belandt, waarbij men genoegen neemt met een tweede plek zonder de echte top uit te dagen. Een van de meest prangende en controversiële punten in de analyse van Van Hanegem is de huidige cultuur binnen de top van Feyenoord.

Hij waarschuwt scherp tegen het aanstellen van zogeheten jaknikkers: mensen die enkel bevestigen wat de directie wil horen in plaats van kritische vragen te stellen of ongemakkelijke waarheden op tafel te leggen. Dit werd volgens hem pijnlijk duidelijk door uitspraken van Robin van Persie, die sprak over de wederzijdse steun tussen hemzelf, Dennis te Kloese en Toon van Bodegom. Hoewel loyaliteit in een sportteam een belangrijke waarde is, vindt Van Hanegem dat dit in de bestuurskamer juist gevaarlijk kan zijn.

Het mag niet gaan om wie wie steunt of wie elkaar helpt om hun eigen positie veilig te stellen, maar het moet altijd gaan om wat objectief gezien het beste is voor de club als geheel. Hij stelt dat er in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal zelden een club is geweest die met zo weinig punten alsnog tweede werd, wat wijst op een fundamenteel probleem in de sportieve uitvoering.

Het feit dat de verantwoordelijken in de top dit blijkbaar niet willen zien of erkennen, is volgens Van Hanegem de grootste zorg. De club heeft behoefte aan een frisse wind en een kritische blik om weer echt mee te kunnen doen om de prijzen en om de standaard te verhogen die de supporters van een club als Feyenoord mogen verwachten





