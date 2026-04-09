Van Gerwen verliest Premier League finale van Clayton, Littler opnieuw in de problemen

Michael van Gerwen verloor de finale van de Premier League in Brighton van Jonny Clayton, ondanks een sterke start. Luke Littler leed een verrassende nederlaag tegen Stephen Bunting. De wedstrijd werd overschaduwd door incidenten en een teleurstellend optreden van Littler.

Michael van Gerwen heeft de finale van de tiende speelavond van de Premier League in Brighton verloren van Jonny Clayton , ondanks een sterke start. De Nederlandse darter leek op weg naar de overwinning, maar liet Clayton terugkomen en verloor uiteindelijk met 5-6. Clayton zette de toon met een 140-finish in de eerste leg, maar Van Gerwen reageerde sterk en brak zijn tegenstander. Met een gemiddelde ruim boven de 100 liep Van Gerwen uit naar een 3-1 voorsprong.

Een tweede break bracht hem op een schijnbaar veilige 5-2 voorsprong. De wedstrijd leek beslist, maar vier gemiste matchdarts gaven Clayton de kans om terug te komen tot 5-5. Clayton, die nu de koploper is in de ranglijst, trok uiteindelijk de overwinning naar zich toe door dubbel 16 uit te gooien in de beslissende leg. Van Gerwen kende een wisselvallige avond, met overwinningen op Gian van Veen en Stephen Bunting. De halve finale tegen Bunting was geen hoogvlieger, met lagere gemiddelden en veel breaks over en weer. Bunting kwam op een 4-2 voorsprong, maar Van Gerwen draaide de wedstrijd om en won uiteindelijk met 6-5 in een spannende beslissende leg. De wedstrijd tegen Van Veen kende ook zijn ups en downs, met onnauwkeurige pijlen van Van Gerwen. De zesde leg was een rollercoaster, met beide spelers die met een 180 begonnen. Van Veen miste een kans op een 9-darter, en beide spelers misten vervolgens meerdere darts op de dubbels, waarna Van Veen uiteindelijk gelijk maakte. Van Gerwen herstelde zich het beste en won de wedstrijd. \Eerder op de avond was er een verrassende nederlaag voor regerend wereldkampioen Luke Littler tegen Stephen Bunting met 6-4. Littler liet zijn slechtste Premier League-optreden ooit zien met een gemiddelde van nog geen 84. De wedstrijd werd overschaduwd door een incident van de vorige week tussen Littler en Van Veen. Na een pijl op de dubbel van Van Veen juichte Littler, wat leidde tot reactie van Van Veen en irritatie bij Littler, gevolgd door cynische gebaren en een post op sociale media. Dit leverde Littler veel kritiek op. In Brighton werd Littler uitgejouwd door het publiek, en hij reageerde opvallend rustig op het podium. Het publiek genoot van de missers van Littler. De Premier League is de meest prestigieuze dartscompetitie ter wereld, met acht vooraf geselecteerde topspelers, waaronder de top vier van de wereldranglijst en vier door de PDC geselecteerde wereldtoppers. Dit seizoen doen twee Nederlanders mee: Michael van Gerwen en Gian van Veen. De competitie wordt wekelijks op een andere locatie gehouden, met een mix van locaties in Groot-Brittannië, Antwerpen, Berlijn en Rotterdam, dat op 16 april de competitie verwelkomt. Elke week worden punten verdiend: dagwinst levert vijf punten op, een finaleplaats drie en een halvefinaleplaats twee. De top vier van de ranglijst speelt op de zeventiende en laatste speeldag de play-offs voor de eindzege





