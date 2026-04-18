Van gelegenheidsmechanicien tot kopman: Tibor Del Grosso klaar voor Amstel Gold Race

Tibor Del Grosso maakt indruk in de Amstel Gold Race na een opmerkelijk debuut in Parijs-Roubaix en sterke prestaties in het veldrijden. De jonge Nederlander combineert veldrijden en wegwielrennen bij Alpecin-Premier Tech en onderscheidt zich door zijn speelse aanpak en behendigheid, ondanks kritiek.

Van gelegenheidsmechanieker naar kopman in één week: Tibor Del Grosso is dé Nederlandse renner om in de gaten te houden tijdens de Amstel Gold Race op zondag. Voor wie hem nog niet kende, deed daar een bijzondere kennismaking plaats tijdens Parijs-Roubaix . Toen Mathieu van der Poel in het Bos van Wallers terugkeerde naar zijn eigen fiets, wisselde Del Grosso razendsnel zijn voorwiel met het defecte wiel van zijn kopman. Hij slaagde erin de Nederlandse vedette enigszins in de wedstrijd te houden, maar het noodlot sloeg opnieuw toe toen Van der Poel nog geen twee minuten later lek reed op het wiel van Del Grosso. 'Ik heb het nog vaak teruggezien. Een beetje een shitshow wel', aldus Del Grosso een week later. 'Mijn koers was wel voorbij na het Bos.' Hij voegt eraan toe: 'Ik denk dat in de commotie een beetje vergeten wordt dat ik als vierde die kasseienstrook opdraaide en waarschijnlijk mee had kunnen zitten met dat kopgroepje.'

De verrassing was echter klein dat Del Grosso op dat moment nog in de voorhoede reed. Met winst in de Limburgse NXT Classic, twee weken voor de Amstel Gold Race, bewees hij al dat een koers met opeenvolgende korte klimmetjes hem uitstekend ligt. Deze zege, die hij omschrijft als een 'mini-Amstel Gold Race', maakt hem een outsider voor de 'grote Gold Race', waar hij zijn debuut maakt. Echter, zijn prestaties in het veldrijden zijn minstens zo indrukwekkend. In december 2025 wist hij als Nederlands kampioen Wout van Aert te verslaan in de sprint tijdens de veldrit van Heusden-Zolder. Deze prestatie riep direct vergelijkingen op met de Ronde van Vlaanderen van 2020, waar Van der Poel in een soortgelijke sprint, bij dezelfde ploeg en in hetzelfde tenue, Van Aert versloeg.

In het veld heeft Del Grosso al een indrukwekkende reeks topresultaten behaald. Hij werd twee keer Nederlands kampioen bij de elite (2025 en '26), wereldkampioen bij de beloften in 2025 en won recentelijk WK-zilver achter Van der Poel. Hij behoort tot de grote Nederlandse talenten die de stap naar de WorldTour hebben gemaakt via het Belgische Alpecin-Premier Tech, in plaats van via een van de Nederlandse WorldTeams. De ploeg van de broers Roodhooft wordt hierdoor steeds belangrijker in het koesteren van jong Nederlands talent, met renners als Van der Poel, Puck Pieterse en Del Grosso.

Ook het 19-jarige toptalent Senna Remijn, die eveneens debuteert in de Gold Race, maakte dit jaar zijn WorldTour-debuut bij Alpecin-Premier Tech. Voor Del Grosso was de keuze voor deze ploeg eenvoudig. 'Het was niet zo dat ik de keuze had uit honderd ploegen of iets dergelijks', verklaart hij eerlijk. 'Er waren wel wat teams geïnteresseerd, maar ik koos voor deze ploeg omdat zij de cross goed combineerden met de weg. Zij zagen wat in mij, boden me de kans en gaven me alle ondersteuning die ik in beide disciplines nodig had.' Dit type flexibiliteit is niet vanzelfsprekend in elke WorldTour-ploeg, zoals Remijn benadrukt. Hij werd vorig jaar derde en tweede in de beloftenversies van Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. 'Ik tekende al als junior bij de beloftenploeg van Alpecin', vertelt Remijn. 'Ik heb toen met meerdere ploegen gepraat, waaronder Visma-Lease a Bike. Eigenlijk was toen al vrij snel de conclusie dat ik moest stoppen met crossen als ik bij hen wilde komen rijden. Dat was voor mij een dealbreaker.'

De vrijheid die Alpecin-Premier Tech biedt, draagt bij aan het speelse imago van de jonge talenten. Filmpjes van Del Grosso en Pieterse op sociale media worden veel bekeken en op rustdagen zie je hen wheelies trekken, plezier maken en hun behendigheid tonen. Zelfs in wedstrijden laat Del Grosso zich soms gaan met een wheelie. 'In Strade Bianche reed ik een dag in de kopgroep en zat mijn werk er in de finale op, dus toen reed ik op mijn achterwiel twee klimmetjes op. Dat levert me online ook kritiek op.' 'Er zijn mensen die dan het idee hebben dat ik niet serieus met mijn sport bezig ben', geeft Del Grosso toe. 'Maar dat is het niet.' Hij legt uit: 'In eerste instantie probeer ik natuurlijk vooraan in de koers te komen, maar als ik na een dag in de kopgroep mijn werk al gedaan heb, kan ik er best wat lol uithalen. Plezier moet je nooit verliezen.'

De Amstel Gold Race voor de vrouwen start zondag om 10.10 uur, gevolgd door de mannen om 11.10 uur. Beide koersen zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Vanaf 12.45 uur is er een livestream van de vrouwenkoers beschikbaar, en om 15.00 uur begint de livestream van de mannenkoers, eveneens te zien op NPO 1. Op zaterdag wordt het zestigjarig bestaan van de Amstel Gold Race gevierd met twee programma's op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app. Om 17.25 uur ontvangt Dione de Graaff de toerrijders bij de finishlijn in Berg en Terblijt. In de avond, om 22.30 uur, wordt een speciale uitzending gewijd aan de verhalen van zestig jaar Amstel Gold Race.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

