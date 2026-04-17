Van Duijl tevreden na Shakhtar-duel: "Heel veel van leren"

Jonge AZ-verdediger Billy van Duijl kijkt met een positief gevoel terug op het Conference League-duel tegen Shakhtar Donetsk, ondanks de uitschakeling. Hij benadrukt de leerzame ervaring en kijkt uit naar zijn eerste bekerfinale.

De twintigjarige verdediger Billy van Duijl kijkt ondanks de uitschakeling van AZ in de Conference League met een positief gevoel terug op het duel tegen Shakhtar Donetsk . De wedstrijd, die in 2-2 eindigde, bood de jonge verdediger een waardevolle kans om zich te meten met een tegenstander van formaat. "Hier kon ik een paar maanden geleden alleen maar van dromen. Shakhtar is een tegenstander van formaat, dus dat is heel mooi om je aan te meten," aldus Van Duijl.

Hij benadrukte de leerzame aspecten van het duel, met name op defensief gebied. "Het is heel anders dan in de Eredivisie. Zeker voor mij is het een hele andere manier van verdedigen. Hier kan ik heel veel van leren." De basisplaats tegen Shakhtar suggereert echter dat Van Duijl zondag in de bekerfinale tegen NEC waarschijnlijk niet zal starten. Toch kijkt hij enorm uit naar zijn eerste finale. "Zondag wordt echt een fantastische wedstrijd. Ik was er vorig jaar nog niet bij, dus het wordt echt mijn eerste keer. Ik kijk er heel erg naar uit en hoop zondag ook een rol te mogen spelen. Dit zijn ook de wedstrijden waar je van droomt," deelde de verdediger enthousiast. Trainer Lee-Roy Echteld koos voor een verjongde opstelling tegen Shakhtar, met het oog op de aanstaande bekerfinale tegen NEC. Het eerste duel van het tweeluik werd met 3-0 verloren, waardoor de wedstrijd tegen de Oekraïense topclub een uitgelezen kans bood voor andere spelers om zich te bewijzen. AZ kwam in de slotfase nog wel op een 2-1 voorsprong, maar wist de marge van de eerste wedstrijd niet volledig goed te maken. De uitschakeling betekent voor AZ een voortijdig einde aan de Europese campagne, maar de focus ligt nu volledig op de KNVB Beker. De club hoopt de beker mee naar Alkmaar te nemen, wat een memorabel einde zou zijn aan een seizoen waarin jonge talenten zoals Van Duijl hun doorbraak beleven en de club zich weer in de nationale top heeft weten te nestelen. De wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, ondanks het resultaat, biedt waardevolle ervaring voor de selectie en met name voor de jonge spelers die hun potentieel hebben laten zien op het internationale toneel. De ontwikkeling van spelers als Van Duijl is cruciaal voor de toekomst van AZ en toont de ambitie van de club om op meerdere fronten te kunnen concurreren. De focus op talentontwikkeling en het geven van kansen aan jonge spelers is een belangrijke pijler binnen de clubstrategie van AZ, wat dit seizoen duidelijke vruchten afwerpt met de opkomst van spelers die zich durven te meten met sterke Europese tegenstanders. De ambitie om ook in de toekomst succesvol te zijn, wordt gevoed door deze wedstrijden waarin jonge spelers hun grenzen verleggen en de club op de kaart zetten





