Van Dijk wil graag aan linkerkant van centrum blijven staan, maar is Flexibel

Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, heeft na de overwinning in het oefenduel tegen Oezbekistan duidelijk gemaakt dat hij liever op zijn gebruikelijke positie aan de linkerkant van de central defence speelt. Hoewel hij bereid is om naar de rechterkant te gaan als coach Ronald Koeman dat vraagt, geeft hij de voorkeur aan zijn vertrouwde positie. Ook sprak hij over het blessureverlies van jurrien Timber en de rode kaart van Guus Til.

Virgil van Dijk denkt er niet aan om aan de rechterkant van het centrum te spelen, blijkt uit zijn reacties na het gewonnen oefenduel tegen Oezbekistan.

De aanvoerder van het Nederlands elftal legt nadruk op het feit dat hij al twaalf jaar met succes electra linker central defender heeft gespeeld, een positie die hem goed bevalt. Mocht bondscoach Ronald Koeman hem vragen om naar de rechterkant te verhuizen, dan zal hij dat doen, maar het is niet zijn voorkeur. Na de wedstrijd, die werd gewonnen, sprak Van Dijk voor de camera's van de NOS en benadrukte het belang van goede speelminuten op deze voorbereidingsfase.

"Allereerst goede minuten kunnen maken in deze omstandigheden", aldus Van Dijk. "We hebben een beetje kunnen wennen aan wat er zondag te wachten staat. In de eerste helft creëren we weer hele goede momenten, net als in Rotterdam. We winnen, het is jammer dat Guus Til een rode kaart heeft ontvangen en daar moeten wij nu mee dealen.

" De aanvoerder ging ook in op het afvallen van Jurrien Timber, die mogelijk hetWK mist vanwege een blessure. Van Dijk uitte zijn spijt voor Timber, die volgens hem een van de beste spelers van de Premier League is geweest.

"Ik vind het enorm jammer voor hem, maar ook voor ons. Hij is een van de beste spelers in de Premier League geweest, maar we moeten verder.

" Deze blessure brengt extra uitdagingen met zich mee voor de verdediging, vooral omdat Nathan Aké recent ook gezondheidsproblemen had. Wat zijn eigen positie betreft, is Van Dijk duidelijk. Hij wil graag aan de linkerkant blijven, maar staat open voor veranderingen als de trainer dat nodig acht.

"Ik ga niet naar rechts, maar als de trainer vraagt of ik naar rechts ga, dan ga ik naar rechts. De trainer is de baas.

" Hij voegt toe dat hij in bepaalde fasen van een wedstrijd misschien naar de rechterkant kan bewegen, maar dat hij nooit een definitieve transfer naar die positie zal weigeren als het team er baat bij heeft. "Als hij vindt dat ik in sommige fases van de wedstrijd naar rechts moet of wat dan ook, dan zeg ik geen nee. Ik speel al twaalf jaar aan de linkerkant en dat bevalt mij best wel goed.

Maar goed, alles voor het team. Als het zo moet zijn en wanneer het nodig is, dan sta ik er zeker.

" De Oranje bereidt zich voor op hetWK 2026, en deze oefenpot tegen Oezbekistan was onderdeel van de voorbereiding. Met de blessure van Timber en de rode kaart van Til moet Koeman mogelijke aanpassingen in de opstelling doen, wat de discussie over de verdedigingsposities van Van Dijk actueel maakt. De flexibiliteit van Van Dijk is een virtueel voordeel voor de ploeg, maar de voorkeur van de speler is duidelijk





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