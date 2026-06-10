Van Dijk weigert voorbeeld te geven tijdens persconferentie Oranje

Aanvoerder Virgil van Dijk gaf geen antwoord op de vraag om een concreet voorbeeld van zijn leiderschap, maar benadrukte zijn vertrouwen in de aanvallers van Oranje.

Tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal op het trainingskamp in Zeist zorgde aanvoerder Virgil van Dijk voor een opvallend moment. De verdediger van Liverpool weigerde plotseling antwoord te geven op een vraag van een journalist.

Het moment vond plaats nadat bondscoach Ronald Koeman en Van Dijk de aanwezige media te woord stonden over de twee recente oefeninterlands. Van Dijk koos ervoor om niet in te gaan op het verzoek om een concreet voorbeeld te geven van zijn leiderschap binnen de selectie. Met een kleine glimlach zei hij: 'Nee, dat is niet nodig.

' Daarmee maakte hij duidelijk dat bepaalde zaken binnenskamers blijven. Het is niet de eerste keer dat de captain van Oranje terughoudend is over interne gesprekken. Eerder deze maand hield hij al een toespraak tot de spelersgroep waarvan de inhoud niet naar buiten is gekomen. Van Dijk benadrukte dat hij het vertrouwen in de aanvallers van Oranje niet verliest, ondanks het gebrek aan doelpunten uit het veldspel.

Nederland verloor met 0-1 van Algerije en won met moeite met 2-1 van Oezbekistan, waarbij beide doelpunten uit standaardsituaties kwamen.

'Het werkt het beste als je ze vertrouwen geeft,' zei Van Dijk over zijn teamgenoten voorin. 'De jongens hebben aardig wat goals gemaakt en het is niet zo dat ze het ineens niet meer kunnen. Die kansen komen wel, dus gewoon doorgaan. En anders moeten anderen ze maken.

Het is aan mij om vertrouwen te geven.

' De aanvoerder gaf aan dat de resultaten van zijn eerder gevoerde gesprekken nog steeds zichtbaar zijn in de groep. 'Daar zie ik genoeg van, maar die gesprekken hebben we nog steeds. Iedereen heeft daar zijn rol in.

' Toen hem werd gevraagd om een voorbeeld te noemen, volgde de korte weigering. Dit leidde tot gefronste wenkbrauwen bij de aanwezige journalisten, maar Van Dijk bleef kalm en beheerst. De persconferentie vond plaats in aanloop naar de komende wedstrijden van Oranje in de kwalificatie voor het EK 2024. Nederland staat er goed voor in de poule, maar de kritiek op het aanvalsspel neemt toe.

Bondscoach Koeman nam het eerder op voor zijn spelers en wees op de vele kansen die werden gecreëerd. Van Dijk, die inmiddels meer dan 50 interlands achter zijn naam heeft staan, fungeert al jaren als leider in de kleedkamer. Zijn manier van leidinggeven wordt door teamgenoten gewaardeerd, maar blijft vaak onzichtbaar voor buitenstaanders.

'Sommige dingen hoef je niet met de hele wereld te delen,' voegde hij er nog aan toe, voordat hij het persmoment afsloot. De vraag of hij in de toekomst openhartiger zal zijn over zijn rol, liet hij onbeantwoord. Voor nu blijft de focus op het veld, waar Oranje in de volgende interlandperiode weer punten wil pakken. Het vertrouwen in de aanvallers is er, maar de druk neemt langzaam toe





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Virgil Van Dijk Nederlands Elftal Oranje Persconferentie EK 2024

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