Van Dijk kritisch over vaste drinkpauzes op WK

Aanvoerder Virgil van Dijk uitte zijn bezwaren tegen de verplichte drinkpauzes tijdens het WK, stellend dat deze per wedstrijd moeten worden geëvalueerd. Hij vreest dat de pauzes het kijkplezier voor tv-kijkers schaden door reclameonderbrekingen, vooral bij niet-extreme weersomstandigheden.

Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, heeft zijn voorkeur uitgesproken tegen de standaard drinkpauzes tijdens het WK in Amerika. Na het gelijkspel tegen Japan (2-2) verklaarde hij dat hij geen groot fan is van de korte onderbrekingen.

Volgens Van Dijk moet per wedstrijd worden bepaald of een drinkpauze noodzakelijk is, vooral vanwege de invloed op de kijkervaring. Tijdens het toernooi worden in alle wedstrijden twee vaste drie-minutenpauzes ingelast, waarbij spelers drinken en de televisiezenders reclame uitzenden. De aanvoerder betwijfelt of dit ideaal is voor supporters, vooral neutrale kijkers, en benadrukt dat wanneer het temperaturen niet extreem hoog zijn, Pauzes mogelijk overbodig zijn. Hij concludeerde dat hij voldoende heeft gemeld over dit onderwerp





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