Van der Vaart verrast door Van Dijk: "Hij was een Boeing 747"

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk analyseren de eerste helft van Nederland-Japan. Van der Vaart is onder de indruk van een draai van Virgil van Dijk, waarover hij zegt: "Hij was een Boeing 747". Van Hooijdonk legt uit waarom Frenkie de Jong vakkundig uit het spel werd gehouden door Japan. Ueda ontsnapte aan Van Dijk en raakte het zijnet.

Rafael van der Vaart was shocked by one moment from Virgil van Dijk in the first half of Netherlands vs Japan. Ayase Ueda slipped away from the Dutch captain in the final phase of the first half.

Van der Vaart even compares Van Dijk to a Boeing 747. Meanwhile, Pierre van Hooijdonk sees how Japan effectively neutralized Frenkie de Jong during the match. After 45 minutes, the score remained 0-0. The Dutch team started strongly but struggled to break through Japan's defense.

Van Hooijdonk explains why: "Japan set up specifically to counter the Netherlands, especially focusing on Frenkie de Jong. He was extremely well shielded every time," the former striker told NOS during halftime.

"He was simply encapsulated and couldn't get comfortable on the ball as we would like," Van Hooijdonk continued about De Jong. "You see that the Dutch team hardly gets to play football. When they manage to get a bit further up the pitch, Summerville and Gakpo face double coverage. It's very crowded there.

" Van der Vaart notes that the Netherlands' difficulties aren't solely due to Japan's defensive approach. "It's also so slow. It's like knitting: they take him, wait and watch. But they should have seen that already.

Van Dijk needs to receive that ball and play it through to Gakpo in one move. At some point they can't double cover anymore. What Pierre shows is very good. Let them cover with two men.

Then they're two men short. Frenkie de Jong shouldn't even need to touch the ball. The others should dribble past him. But of course he always wants to seek the ball.

But then he also takes people with him.

" The discussion then moves to Ueda's chance. The Feyenoord striker slipped away from Van Dijk and shot the ball against the side netting.

"I have to be honest, I was a bit shocked by Van Dijk. That turning... He was like a Boeing 747. I hope he becomes a bit quicker to turn during the tournament.





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