Van der Vaart hard voor NEC na bekerdebacle: Ze waren al aan het feesten

Rafael van der Vaart uit scherpe kritiek op NEC na de verloren bekerfinale tegen AZ. Hij hekelt de ontspannen houding van de club en spreekt over een gebrek aan focus.

Rafael van der Vaart liet zich na de pijnlijke bekerfinale van NEC tegen AZ van zijn meest kritische kant horen. De voormalig sterspeler van onder meer Real Madrid en Ajax toonde zich opvallend streng voor de Nijmeegse club, die met een beschamende 5-1 nederlaag het veld moest verlaten. Volgens Van der Vaart was de voorbereiding van NEC allesbehalve professioneel te noemen.

Hij stelt dat de spelersgroep zich al dagen voor de wedstrijd in een feeststemming bevond, wat volgens hem de nodige concentratie heeft gekost. Van der Vaart benadrukte dat hij als speler in zo een situatie niet zomaar over straat zou durven gaan, zeker gezien de enorme verwachtingen die voorafgaand aan de wedstrijd werden gewekt door zowel de club als de supporters. Het sentiment rondom NEC was in de dagen voor de finale zeer optimistisch, waarbij velen al uitgingen van een overwinning. Die overmoed is de ploeg volgens de oud-international duur komen te staan. Ook AZ-aanvoerder Jordy Clasie mengde zich in de discussie en bevestigde het belang van een strikte focus in de aanloop naar belangrijke finales. Hij trok een vergelijking met de houding van zijn eigen team vorig jaar en benadrukte dat overdreven uitbundigheid tijdens trainingen of in aanloop naar wedstrijden vaak averechts werkt. Volgens Clasie moet de focus te allen tijde bij het eigen team liggen, in plaats van bij de randzaken of de feestelijkheden die rondom een finale georganiseerd worden. Deze visie wordt ondersteund door analist Marco van Ginkel, die stelt dat NEC de laatste weken sowieso al worstelt met hun vorm. Ondanks dat NEC nog steeds meedoet in de strijd om de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie, ziet Van Ginkel grote tekortkomingen in het spel van de ploeg. Zodra de tegenstander zich tactisch goed aanpast, heeft NEC het volgens hem bijzonder moeilijk, wat ook bleek uit de moeizame wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ondertussen laaien de emoties onder de fans hoog op, waarbij de rivaliteit tussen clubs als NEC en Vitesse weer pijnlijk duidelijk wordt. De nederlaag van NEC dient voor sommige rivalen als een perfect moment om zout in de wonden te strooien, waarbij grappen over de bekerwinst van Vitesse in het verleden veelvuldig voorbijkomen op sociale media. Terwijl de analytici in de studio druk debatteren over de tactische fouten en het mentale aspect van de bekerfinale, klinkt er vanuit het publiek ook kritiek op de berichtgeving in de media. Sommige supporters vinden dat er met twee maten wordt gemeten en dat bepaalde clubs in Nederland vaker negatief in het daglicht worden gesteld dan andere. De discussie over de prestaties van NEC, de vermeende bias in de sportjournalistiek en de onderlinge strijd tussen Nederlandse clubs blijft daarmee een actueel thema dat de gemoederen in het Nederlandse voetbal voorlopig flink bezig zal houden





