ADO Den Haag-verdediger Steven van der Sloot kondigde tijdens de huldiging van het kampioenschap aan dat hij voorlopig stopt met alcohol. Hij gaf aan dat de recente feesten en het intensieve sociale leven hem te veel zijn geworden. Daarnaast werden er kritische geluiden geuit over de competitie en mogelijke competitievervalsing.

Steven van der Sloot, de verdediger van ADO Den Haag, heeft tijdens de officiële huldiging van het kampioenschap aangekondigd dat hij voorlopig stopt met alcohol.

De emoties waren hooggespannen na het behaalde succes, maar Van der Sloot gaf aan dat de recente feesten en het intensieve sociale leven hem te veel zijn geworden. Hoewel ADO Den Haag al eerder kampioen was, moest de officiële huldiging wachten tot woensdag, wat de spanning alleen maar vergrootte. Voor Van der Sloot kwam het feest echter op een moment dat hij behoefte had aan rust en bezinning.

Hij bekende lachend dat hij 'er eigenlijk wel klaar mee' was, verwijzend naar de vele feesten die hij de afgelopen tijd heeft meegemaakt. Hij vertelde over zijn aanwezigheid bij Oranjeroes, wat hij als 'top' omschreef, en hoe hij uiteindelijk de avond eindigde in Het Paardje in Amsterdam, volledig uitgeput. Van der Sloot benadrukte dat hij de druk van het sociale leven niet meer aankan.

Hij omschreef zichzelf als 'een kleine speler' en gaf aan dat hij nog nooit eerder zoveel alcohol heeft geconsumeerd, wat niet goed voor hem is. Hij deelde ook zijn voorkeuren en afkeuren op het gebied van drank. Baco, volgens hem, is 'vies' en hij houdt er niet van. Zijn vriendin introduceerde hem bij Bacardi-appelsap, een combinatie die hij gevaarlijk vindt omdat de alcohol erin niet proeft.

Dit benadrukt het risico van onbewuste alcoholconsumptie, vooral na een periode van intensieve vieringen. De recente prestaties van ADO Den Haag zijn indrukwekkend. Ze sloten het seizoen af met een overtuigende 1-3 overwinning bij FC Den Bosch, waarmee ze hun promotie naar de Eredivisie bevestigden. De promotie werd al op 17 maart veiliggesteld met een 1-0 overwinning op Jong FC Utrecht.

Na vijf jaar afwezigheid keert ADO Den Haag terug naar het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal, wat een groot feest was voor de club en haar supporters. De huldiging was een moment van verbinding tussen de selectie en de fans, die lang hadden gewacht op dit succes. Naast de persoonlijke bekentenis van Van der Sloot, werden er ook kritische geluiden geuit over de competitie en de mogelijke gevolgen van juridische stappen door NAC Breda.

Van Leeuwen waarschuwde dat als NAC gelijk krijgt in een eventuele rechtszaak, andere clubs mogelijk ook kort gedingen zullen aanspannen, wat zou kunnen leiden tot het niet uitspelen van de competitie. Hij keurde het af dat er op deze manier druk wordt uitgeoefend op de rechtspraak, en benadrukte dat de uitspraak gebaseerd moet zijn op de feiten, ongeacht de consequenties.

Daarnaast werd er opgemerkt dat de hoge salariseisen voor niet-EU-spelers in de Eredivisie, gebaseerd op 150% van het gemiddelde salaris, mogelijk hebben geleid tot competitievervalsing, doordat sommige clubs spelers hebben aangetrokken die ze in werkelijkheid niet zouden kunnen betalen. Er werd ook kritiek geuit op de praktijken van bepaalde spelers, waarbij een anonieme bron sprak over een speler die een aangeboden salaris 'zomaar in zijn zak' stopt.

Tot slot werd Victor Vlam, een figuur die geassocieerd wordt met Temu, bekritiseerd en werd Genee geprezen om zijn integriteit en Maaskant om het ter verantwoording roepen van Vlam





Drukte op feestpleinen in Eindhoven, Breda, Den Bosch en TilburgDe gemeenten Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg melden drukte op hun feestpleinen. In Eindhoven zijn het Fensterrein, Begijnenhof en Stadhuisplein afgesloten vanwege de drukte. Breda heeft tijdelijk ingangen van de Havermarkt afgesloten. Den Bosch en Tilburg ervaren een gezellige drukte zonder problemen.

Richard de Mos gaat overstag: Hart voor Den Haag en D66 tóch om tafel voor nieuwe coalitieRichard de Mos gaat tóch proberen een coalitie te vormen met D66. Twee weken geleden ketste een samenwerking nog af door onenigheid over de asielopvang aan de Sportlaan.

Jonge verdachte babbeltruc Den Haag nog steeds gezocht – Herkenbare beelden vrijgegevenDe politie roept het publiek op om te helpen bij het identificeren van een jonge man die zich voordeed als politieagent en een 76-jarige vrouw in Den Haag heeft opgelicht. Herkenbare beelden zijn vrijgegeven na een mislukte poging tot vrijwillige aangifte.

Danny Verbeek nadert afscheid bij FC Den Bosch: 'Nog één kans op mijn droom'Clublegende Danny Verbeek staat aan de vooravond van zijn afscheid als profvoetballer bij FC Den Bosch. De play-offs bieden nog een laatste kans om zijn droom – promotie naar de Eredivisie – te verwezenlijken. De eerste wedstrijd tegen Almere City staat woensdagavond op het programma.

Cateringmedewerker mishandeld na wedstrijd FC Den BoschEen cateringmedewerker is na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag mishandeld door een groep mannen. Medewerkers spreken van een toenemend patroon van agressie en intimidatie rond wedstrijden in Den Bosch.

Frietbakker Danial kreeg klappen bij FC Den Bosch, personeel trekt aan belNa de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag is vrijdagavond een medewerker van de catering mishandeld door een groep mannen. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen en trappen. 'Ik zag het niet eens aankomen en ineens stonden er zes man om me heen', zegt hij.

