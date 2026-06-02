Van der Sloot: acht doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie, maar transferwoede blijft hangen

De vleugelverdediger Van der Sloot heeft acht doelpunten gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie, maar zijn transferwoede blijft hangen. Fortuna Düsseldorf, ADO Den Haag en zelfs promovendus SC Paderborn zijn geïnteresseerd in de rechtsback. FC Utrecht en Duitsland zijn ook op zoek naar hem. FC Magdeburg, FC St. Pauli, FC Köln en Rapid Wien zijn al benaderd. Voor Van der Sloot is het belangrijk om zich in een serieuze competitie te kunnen tonen, om kans te maken op de nationale ploeg van Kameroen.

Acht doelpunten maakte Van der Sloot in de Keuken Kampioen Divisie . De vleugelverdediger was daarmee een van de drijvende krachten van de ongenaakbare kampioen. Onder leiding van trainer Robin Peter excelleerde Van der Sloot, waardoor Fortuna Düsseldorf kans zag de transfervrije status van de speler te benutten.

Sterker nog, na de degradatie van Fortuna rook technisch directeur Mark Wotte opnieuw kansen om de uitblinker aan boord te houden. De Duitsers verlangen echter een financiële vergoeding, waardoor ADO kansloos lijkt voor een langer verblijf. De financiële compensatie is echter niet het enige wat dwarszit. Van der Sloot, die zowel bij Feyenoord als Ajax in de jeugdopleiding speelde, heeft over interesse namelijk niet te klagen.

Naast ADO ziet FC Utrecht namelijk ook wel wat in een samenwerking. En uit Duitsland is er veel meer interesse zelfs. FC Magdeburg en FC St. Pauli meldden zich onlangs al bij de entourage van Van der Sloot. Daar houdt het niet mee op, want deze week bleef de telefoon van de voetballer rinkelen.

Sterker, ineens hing promovendus SC Paderborn aan de lijn.en denkt aan Van der Sloot een interessante optie op de rechtervleugel te hebben. Daarnaast toonden ook FC Köln en Rapid Wien interesse. Voor Van der Sloot is het vooral van belang dat hij zich kan tonen in een serieuze competitie. De rechtsback wil zich in de kijker spelen van de nationale ploeg van Kameroen en heeft dat als een persoonlijk doel gesteld.

Dat kan in de Eredivisie, in bijvoorbeeld De Galgenwaard, maar de Bundesliga (Paderborn of Köln) zou het ultieme podium zijn. En daarmee hebben die clubs goede papieren





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