Van der Sande kiest voor Indonesië, maar Cambuur blijft hopen op zijn komst

Na een succesvol seizoen in de Eredivisie keert Van der Sande terug naar Nederland. Enkele clubs meldden zich voor hem, maar Bali United heeft hem nu overgenomen. De club wil hem naar Indonesië halen, terwijl Van der Sande het als een prachtig avontuur ziet. Cambuur hoopt zelf nog altijd dat Van der Sande blijft, maar vooralsnog lijkt de spits zijn avontuur in Indonesië aan te gaan.

Afgelopen seizoen promoveerde Van der Sande met Cambuur naar de Eredivisie . Daardoor leek de negenvoudig international van Bonaire op dertigjarige leeftijd eindelijk op het hoogste niveau te gaan acteren.

Sinds zijn profdebuut in 2014 voor FC Den Bosch kwam de spits namelijk hoofdzakelijk in de Keuken Kampioen Divisie uit. Een uitstapje maakte Van der Sande, naar Schotland. Bij Dundee United was de aanvaller één seizoen actief, waarna hij terugkeerde in Nederland. Die terugkeer was een succes, want Van der Sande promoveerde met Cambuur naar de Eredivisie.

Meermaals sprak Van der Sande uit graag de Eredivisie te gaan ervaren, maar na één seizoen in Leeuwarden lijkt de tijd van Van der Sande er in Friesland op te zitten. Enkele clubs meldden zich voor de aanvaller, maar Bali United pakt nu door. De club wil Van der Sande dolgraag naar Indonesië halen, terwijl de spits het als een prachtig avontuur ziet. Cambuur zal hem medewerking verlenen zodra er een definitief akkoord is bereikt.

Cambuur hoopt zelf nog altijd dat Van der Sande blijft, maar vooralsnog lijkt de spits zijn avontuur in Indonesië aan te gaan. Behalve voor Dundee en Cambuur speelde Van der Sande eerder voor FC Den Bosch, FC Eindhoven, NAC Breda en ADO Den Haag. Nu lijkt daar een zevende club aan toegevoegd te gaan worden





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